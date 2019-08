CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Partono Chiriches e Hysaj (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli continua a sistemare trattative in uscita che Carlo Ancelotti aveva chiesto di definire per sfoltire la rosa. Si è parlato dell’interesse del Valencia per Hysaj, ormai pronto a concretizzarsi definitivamente. Il Napoli non è intenzionato a svendere il difensore albanese che ha però ormai trovato accordo totale, come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, con il club spagnoli. Hysaj partirà sicuramente in prestito, bisognerà valutare se con diritto di riscatto o con obbligo e a quali cifre. Contrattazioni che non dovrebbero però far saltare la trattativa, così come è ormai arrivato alle firme l’accordo che porterà il difensore Chiriches a vestire la maglia del Sassuolo. Un altro elemento rimasto un po’ ai margini della rosa e usato col contagocce dagli azzurri, ma che in Emilia potrebbe ritrovare un posto da titolare. La formula dovrebbe prevedere prestito con obbligo di riscatto per il Sassuolo, prossime 24 ore decisive per la chiusura definitiva della trattativa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CLAMOROSA SVOLTA PER ICARDI?

Il calciomercato del Napoli potrebbe però chiudere col botto se la questione Icardi continuasse a prendere una certa piega. Il giocatore spera nell’effetto domino con Neymar al Barcellona, Dybala al PSG e la Juventus pronta a investire su di lui e chiudere una lunghissima attesa. Ma se questo non dovesse avvenire allora per evitare l’addio a parametro zero l’Inter sarebbe pronta a rinnovare il contratto all’argentino e a cederlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Le decisioni definitive sarebbero rimandate all’anno prossimo e il Napoli avrebbe una chance per prendere subito un giocatore che Carlo Ancelotti ha sempre ritenuto ideale per completare lo scacchiere del suo attacco, nonostante le bizze degli ultimi tempi. Unico problema, Icardi potrebbe continuare a tergiversare e a sperare in un passaggio alla Juventus, finora unica ipotesi da lui tenuta in considerazione per lasciare Milano. Il Napoli però non molla e tiene in stallo Fernando Llorente, che se Icardi sfumasse sarebbe subito azzurro, visto che l’Inter si sarebbe tirata indietro dopo aver manifestato interesse per lo spagnolo come eventuale vice-Lukaku.

© RIPRODUZIONE RISERVATA