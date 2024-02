CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Politano rinnova, Zirkzee per il futuro! (1 febbraio 2024)

Il calciomercato del Napoli arriva alla fine di gennaio con un’importante notizia: Matteo Politano ha firmato nelle ultime ore un nuovo accordo contrattuale che lo terrà legato al Napoli fino al 2027. Il giocatore percepirà un salario annuo di 3,2 milioni di euro, a cui si aggiungeranno bonus variabili. La parte variabile sarà legata sia ai risultati della squadra, come la conquista dello scudetto e la qualificazione in Champions League, sia alle performance personali, con premi per ogni gol o assist messo a segno.

L’accordo completo è stato raggiunto durante il soggiorno in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, sebbene i primi approcci su questa questione risalgano all’estate. Nonostante il precedente contratto in scadenza nel 2025, non c’era alcuna fretta nelle trattative, poiché la volontà comune era sempre stata quella di continuare insieme. Il destino ha voluto che durante il soggiorno in Arabia Saudita, la squadra di Walter Mazzarri fosse ospite del centro sportivo dell’Al-Shabab, il club che aveva presentato al giocatore un’offerta molto vantaggiosa nelle settimane precedenti: un contratto triennale del valore di 7 milioni all’anno, mentre il Napoli avrebbe incassato 12 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL FUTURO È ZIRKZEE?

Nel frattempo Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, potrebbe essere il successore designato di Victor Osimhen nel Napoli. Il centravanti del Bologna, già nel mirino di altri club come la Juve, con caratteristiche moderne da seconda punta e abilità da trequartista, sembra essere stato individuato dalla dirigenza azzurra come l’ideale per sostituire Osimhen nella rosa partenopea. Sebbene non sia altrettanto prolifico del bomber nigeriano, Zirkzee, ex Bayern Monaco, ha il potenziale per crescere ulteriormente. Affidato a un allenatore capace di far emergere talenti ancora parzialmente espressi, potrebbe rappresentare per giugno un innesto significativo sia per il presente che per il futuro del Napoli.

Secondo quanto riportato da Radio Radio, Aurelio De Laurentiis è convinto dell’operazione e ha già avviato i contatti con gli agenti del giocatore. Il presidente sta personalmente cercando di persuadere Zirkzee a scegliere Napoli come destinazione preferita rispetto ad altri club interessati, dopo la positiva prima metà di stagione con il Bologna sotto la guida di Thiago Motta. Da tenere presente che il Bayern Monaco detiene un diritto di contro-riscatto su Zirkzee, fissato a 40 milioni di euro. Tuttavia, il presidente del Napoli sta negoziando con il Bayern e il Bologna per trovare una soluzione di calciomercato che soddisfi tutte le parti coinvolte.











