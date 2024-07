CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LUKAKU IN CALDO!

Il calciomercato del Napoli continua ad avere una grande priorità per l’attacco: Antonio Conte non rinuncia all’idea di ricongiungersi con Romelu Lukaku. Anche nella giornata di mercoledì 24 luglio i contatti tra gli azzurri e l’entourage del giocatore sono proseguiti. Si sta lavorando su un contratto triennale da 6 milioni di euro l’anno più bonus. Il Napoli vorrebbe acquistare il belga per circa 25 milioni di euro, mentre il Chelsea non sembra disposto a scendere sotto i 35 milioni di euro.

Nonostante il Napoli continui a perseguire l’obiettivo Lukaku, la possibilità di portare il belga a Napoli è strettamente legata alla partenza di Victor Osimhen. Sul bomber nigeriano c’è da molto tempo un forte interesse del PSG, anche se al momento la situazione è in stand-by. I parigini stanno aspettando che il prezzo del cartellino del nigeriano scenda o che le contropartite offerte possano essere prese in considerazione, oltre a Lee Kang-in, il preferito dalla squadra di Conte.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SI CHIUDE PER BRESCIANINI

Il calciomercato del Napoli è anche in procinto di chiudere l’acquisto di Marco Brescianini, come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky sul suo sito ufficiale: “Il Napoli continua a essere attivo sul mercato in entrata. La società azzurra ha avanzato una richiesta di informazioni per Marco Brescianini, cercando di concludere l’affare, a meno che l’Atalanta non riesca a farlo prima“. Il club di De Laurentiis è pronto a finalizzare l’operazione con il Frosinone non appena sarà ceduto un centrocampista.

Di Marzio ha aggiunto particolari importanti sulla trattativa: “Il Napoli vuole chiudere la trattativa non appena uscirà uno tra Gaetano e Cajuste. Sempre che l’Atalanta non riesca a definire prima l’operazione per il calciatore, la cui trattativa è in stand by da qualche giorno. Per questo il Napoli ha fatto un passo avanti prenotando il giocatore. Ora però il club azzurro deve chiudere l’operazione“. Nell’ultima stagione con il Frosinone, Marco Brescianini ha totalizzato quaranta presenze, segnando quattro reti e fornendo due assist.