Calciomercato Napoli News/ Si insiste per Koopmeiners, Gabri Veiga ai dettagli? (oggi giovedì 17 agosto 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: BRACCIO DI FERRO PER KOOPMEINERS

È a centrocampo che il calciomercato Napoli sta lavorando in queste ultime due settimane di sessione estiva: Piotr Zielinski ha rifiutato anche l’Arabia Saudita e dunque sembra destinato a restare, ma nonostante questo (e l’arrivo di Jens Cajuste) i campioni d’Italia sembrano intenzionati a mettere le mani su un giocatore che possa agire sulla mezzala con qualità, aumentando il tasso tecnico di un reparto che può già contare sulle grandi capacità in regia di Stanislav Lobotka, ma che forse può essere implementato “aiutando” Zielinski nei suoi cali prestazionali. Non è certo una novità che Teun Koopmeiners sia nel mirino del Napoli: dell’olandese accostato alla squadra partenopea si parla anzi da tempo, ma del resto Koopmeiners piace a tante società (tra cui anche la Juventus).

L’Atalanta però, forte del tesoretto ricavato dalle cessioni di Rasmus Hojlund e Joakim Maehle, fa muro: gli orobici avrebbero già rifiutato 35 milioni di euro per il cartellino di Koopmeiners. Un diniego secco, oppure il tentativo di giocare al rialzo? Nelle ultime due settimane di calciomercato estivo lo capiremo, certamente però il profilo dell’olandese piace molto a Rudi Garcia e, tra le altre cose, lo stesso Koopmeiners non sarebbe affatto contrario a cimentarsi nei campioni d’Italia e in Champions League. Probabilmente allora ci sarà ancora da discutere…

OFFERTA DECISIVA PER GABRI VEIGA?

Da Koopmeiners a Gabri Veiga, perché come sappiamo il calciomercato Napoli ha puntato il giovane spagnolo e sarebbe davvero vicino a chiudere l’affare. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi così come nelle ultime settimane: ormai il Napoli ha messo Gabri Veiga nel radar e starebbe preparando l’offerta decisiva e definitiva per il Celta Vigo. Sono 36 milioni di euro, che dovrebbero convincere il club galiziano: giusto ieri dicevamo come in Spagna diano l’operazione per fatta e l’ormai ex società di Gabri Veiga impegnata a capire come reinvestire il tesoretto per rinforzare la squadra.

Dunque, da Castelvolturno attendono a breve buone notizie. Poi, eventualmente, i rapporti aperti con il Celta Vigo potrebbero portare alla cessione di Diego Demme in Galizia: il centrocampista tedesco, decisamente fuori dal progetto tecnico di Rudi Garcia – come lo era da quello di Luciano Spalletti – è in uscita ma al momento non si sono registrate offerte concrete. Già in passato Demme era stato accostato al Celta Vigo: l’operazione di calciomercato non sarebbe comunque legata a quella di Gabri Veiga, per l’appunto dopo aver acquistato il classe 2002 potrebbe arrivare la possibilità di piazzare il tedesco nella stessa squadra.











