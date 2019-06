Calciomercato Napoli News/ Si punta a Veretout, rinnovo per Fabian (Ultime notizie)

Il Napoli è più che mai attivo nel calciomercato estivo quest’anno: De Laurentiis ha fretta di dare a Carlo Ancelotti una squadra di primo livello il prima possibile. Dopo il colpaccio Manolas di cui ormai pare tutto fatto ecco che la dirigenza campana è pronta a chiudere anche per Jordan Veretout. Da tempo infatti il centrocampista della Fiorentina è finito nel mirino della società partenopea e ora si è pronti a chiudere l’accordo tra le parti, anche se formalmente la stagione del calciomercato non è stata ancora aperta. Secondo quanto si legge oggi sui giornali l’accordo è ben vicino: il Napoli ha incassato il si dello stesso Veretout, che pare volere solo la maglia azzurra: non resta quindi che trovare la quadra con la società viola ma anche su questo filtrano segnali importanti. Di fatto sono stati proprio gli azzurri i primi a muoversi per il cartellini del francese difficilmente la concorrenza di Roma e Milan ha fatto cambiare le carte in tavola.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FABIAN BLINDATO

Mentre quindi il calciomercato del Napoli si rivolge specialmente agli arrivi (ma presto dovrà pensare alle uscite) il fronte dei rinnovi rimane comunque sempre molto caldo. Ecco quindi che secondo le ultime indiscrezioni che ci arrivano dalla redazione sportiva di Sky, la dirigenza campana sta lavorando al rinnovo di contratto per Fabian Ruiz. Il giocatore azzurro ha già ricevuto i gradimenti di molti club europei, ma Ancelotti non ha intenzione di lasciarselo scappare e De Laurentiis potrebbe quindi imporre un vero muro in torno allo spagnolo. Le ultime indiscrezioni infatti ci riportano una proposta di rinnovo di contratto fino al 2024 con un ingaggio importante e l’eliminazione della clausola rescissoria ora presente del contratto. Le ultime discussioni con il giocatore e il suo entourage però avverranno solo tra qualche giorno, al termine dell’Europeo Under 21 dove Fabian Ruiz è impegnato con la nazionale iberica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA