Video/ Spagna Polonia U21 (5-0): highlights e gol, Mayoral mette il sigillo (Europei)

La Spagna fa un sol boccone della Polonia e costringe l’Italia al secondo posto nel girone A dell’Europeo Under 21 che gli azzurrini stanno giocando in casa. Dopo aver perso all’esordio proprio contro l’Italia e aver riacciuffato per un pelo la vittoria contro il Belgio, la Spagna è tornata al suo massimo contro una Polonia che non ha saputo invece ripetere le performance contro Belgio e Italia. Servivano almeno 3 gol agli spagnoli per essere sicuri del primo posto nella classifica avulsa a tre a quota 6 punti nel girone, ne sono arrivati 5 in una partita a senso unico. Primo tempo straripante degli iberici che dopo una traversa di Fabian Ruiz hanno sbloccato il risultato al 17′ con un grande assist di Aaron Caricol per Pablo Fornals che ha piazzato il pallone sotto la traversa. Seconda traversa di Fabian Ruiz, poi al 35′ Oyarzabal sfrutta un assist di Dani Ceballos e raddoppia, quindi Ruiz trova la prodezza balistica spezzando la maledizione dei legni.

IL SECONDO TEMPO

3 gol e 2 traverse già a fine primo tempo, la Polonia dovrebbe tentare il tutto per tutto per reagire nella ripresa e invece è di nuovo solo Spagna, che sigla il poker al 26′ con una magistrale punizione dell’incontenibile Dani Ceballos, e poi chiude il match sul 5-0 allo scadere col sigillo del neo-entrato Borja Mayoral allo scadere. La goleada è sufficiente, la Spagna è in semifinale mentre la Polonia è costretta a chiudere al terzo posto dopo essere stata la rivelazione delle prime due giornate dell’Europeo Under 21.

