CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Si tratta col Real per Rafa Marin. Offerta per Oosterwolde (18 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, COLPO REAL IN DIFESA!

Il calciomercato del Napoli è pronto a far registrare un’operazione quasi a sorpresa, di cui sicuramente non si era parlato molto negli ultimi giorni. I partenopei infatti sarebbero pronti a regalare un giovane rinforzo ad Antonio Conte per la difesa, il 22enne Rafa Marin del Real Madrid. Un’operazione di calciomercato del Napoli che parte da lontano e che ricalca quanto fatto due anni fa dalla Lazio con Mario Gila, altro “canteranos” ora diventato una colonna della formazione biancazzurra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, Rafa Marin e il Napoli sarebbero davvero molto vicini.

Ma chi è Rafa Marin? Difensore spagnolo classe 2002 di proprietà del Real Madrid, spicca per la sua imponente struttura fisica, con un’altezza di 191 cm, e per essere un destro naturale. Durante questa stagione, Rafa Marin ha giocato in prestito all’Alaves, collezionando 33 gettoni nella Liga e due in Copa del Rey, senza segnare gol e assist ma fornendo un eccellente contributo difensivo: per questo i Blancos vorrebbero mettere i puntini sulle i sulla formula e garantirsi così almeno il diritto di recompra.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER LA FASCIA UN EX PARMA

A proposito di nomi a sorpresa per il calciomercato del Napoli, la formazione partenopea potrebbe rinforzare la fascia sinistra (per la quale è stato sondato anche Cambiaghi dell’Empoli) pescando in Turchia, precisamente dal Fenerbahce, club con cui ha buoni rapporti da diverso tempo. Secondo quanto riportato dalla rivista “Fanatik“, la società partenopea è fortemente interessata a Jayden Oosterwolde, terzino olandese classe 2001, che ha già avuto un’esperienza in Italia con la maglia del Parma, con 22 presenze e un gol nella stagione 2022/23 in Serie B.

Il giornale sportivo turco ipotizza che gli azzurri potrebbero presentare a breve una prima offerta di circa 15 milioni di euro, uno sviluppo sicuramente notevole considerando quello che era stato il precedente rendimento dell’esterno in Italia. Sul giocatore c’è anche l’interesse di alcuni club inglesi e olandesi. Nella scorsa stagione, Oosterwolde ha collezionato 43 presenze e segnato 2 gol con il Fenerbahce, che lo aveva ingaggiato dal Parma nel gennaio 2023 per 6 milioni di euro. Se il club turco dovesse cederlo per 7 milioni di euro o più, il 30% dell’utile andrebbe al club emiliano.











