Calciomercato Napoli News/ Spunta un nuovo scambio con la Juventus: Raspadori per Chiesa (16 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, RIECCO CHIESA: SCAMBIO CON RASPADORI

Il calciomercato Napoli rimane sempre tra i più attivi d’Italia. Il club reduce da un deludente decimo posto, è pronto a ripartire con alla guida Antonio Conte. Il nuovo tecnico ha portato entusiasmo in Campania e lo dimostra anche una grande sessione estiva di mercato.

Gareth Southgate si è dimesso, non è più il CT dell'Inghilterra/ Lascia dopo 8 anni (16 luglio 2024)

Dopo gli arrivi già ufficializzati, in questa prima fase di calciomercato, di Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, il Napoli vorrebbe ora sistemare centrocampo e attacco. Per il ruolo di centravanti è stato bloccato Lukaku, in attesa di risolvere l’enigma Osimhen, mentre sugli esterni c’è ancora da capire chi potrebbe arrivare.

Calciomercato Napoli/ Osimhen-Psg, si tratta: Kang-In Lee decisivo per chiudere l'affare (16 luglio 2024)

Secondo i rumors di calciomercato, il Napoli potrebbe ricevere Chiesa più soldi per Raspadori: il valore di mercato dell’esterno bianconero è di 25 milioni, così come l’ex Sassuolo, ma la Juventus aggiungerebbe 5 milioni in più dato che il contratto di Chiesa è in scadenza.

CALCIOMERCATO NAPOLI, ZANOLI AL GENOA. LE SUE PAROLE

Il calciomercato Napoli cede Alessandro Zanoli in prestito al Genoa. L’esterno è stato a lungo corteggiato dal club rossoblu e Alberto Gilardino ha subito speso parole positive per lui definendolo un giocatore di gamba oltre che di talento, quello che serve ai rossoblu.

Calciomercato Napoli News/ Troppo alto il prezzo per Dorgu, Simeone verso la Lazio? (oggi 15 luglio 2024)

Lo stesso calciatore ha parlato al Secolo XIX: “Sono felice di essere arrivato qui, ringrazio mister e dirigenti per la fiducia. Mi hanno voluto fortissimamente, così come io ho voluto il Grifone. Penso che il Genoa sia il posto giusto, ci sono le condizioni per rendere al massimo”.

Il Genoa è dunque la quarta squadra a cui viene ceduto in prestito dal Napoli. Zanoli è arrivato nel capoluogo campano grazie a Giuntoli che lo aveva notato al Carpi, squadre della città di nascita dell’esterno. Si tratta di un ritorno a Genova dopo il prestito alla Sampdoria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA