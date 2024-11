LEAO E KVARATSKHELIA NEL MIRINO DEL BARCELLONA: LE VOCI DALLA SPAGNA

Il Barcellona vorrebbe rinforzarsi sulla fascia sinistra nel prossimo calciomercato e le voci dalla Spagna creano allarme in Italia, perché nel mirino dei blaugrana ci sarebbero in particolare Leao e Kvaratskhelia. Naturalmente è difficile ipotizzare che il portoghese del Milan e il georgiano del Napoli possano andare entrambi al Barcellona, ma certamente sono nel mirino e la società blaugrana punterà ad acquistare almeno uno dei due giocatori per la prossima estate.

Ne parla in particolare il quotidiano catalano Sport in edicola oggi, venerdì 15 novembre 2024. Il direttore sportivo Deco e l’allenatore Flick sarebbero d’accordo nell’identificare il settore sinistro dell’attacco del Barcellona come uno dei settori da potenziare, sebbene Raphinha in quelle zolle si stia comportando benissimo. In ogni caso, ecco che Leao e Kvaratskhelia farebbero parte di una lista di obiettivi che comprende anche altri nomi illustri come ad esempio Nico Willams e Leroy Sané.

LEAO E KVARATSKHELIA A RISCHIO? LA SITUAZIONE PER MILAN E NAPOLI

Vediamo allora come potrebbe svilupparsi la situazione di Leao e Kvaratskhelia se il corteggiamento da parte del Barcellona dovesse diventare concreto. Secondo Sport ci sarebbero già stati dei contatti per quanto riguarda il georgiano del Napoli, il cui stipendio è d’altronde al momento relativamente basso e quindi vorrebbe un significativo aumento per rimanere alla corte di Aurelio De Laurentiis. Sulle tracce di Kvaratskhelia c’è anche il Psg, ma il Barcellona potrebbe essere l’opzione più gradita per il giocatore.

Parlando invece del portoghese del Milan, sappiamo che Leao piace molto a Joan Laporta, che aveva già provato a portarlo al Barcellona nella scorsa estate. In linea di massima, i rossoneri potrebbero essere più aperti all’idea di una cessione rispetto al Napoli, perché il mancato salto di qualità definitivo da parte di Leao lo rende forse non così incedibile, a patto naturalmente che a Casa Milan arrivi l’offerta giusta. Siamo ancora a novembre, ci sarà tutto il tempo…

