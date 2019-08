CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Tutto su Icardi, Milik in bilico (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli in questi giorni post-Ferragosto, una volta definita la questione-Lozano, balla tutto attorno agli attaccanti. E a un sogno che il presidente De Laurentiis accarezza ormai da diverse settimane, ovvero quello di portare Mauro Icardi in azzurro. Per l’argentino non c’è più posto all’Inter e la Juventus, sua destinazione prediletta in caso di addio ai nerazzurri, non sembra fare sul serio per lui. Il campionato inizierà però sabato prossimo, con una delicata trasferta a Firenze per il Napoli, e Ancelotti vorrebbe sapere al più presto se potrà contare o meno sul due volte capocannoniere della Serie A. De Laurentiis punta tutto su di lui, ma è ormai deciso a lanciare un ultimatum di cui si è parlato molto sui quotidiani sportivi in questi giorni. Un’offerta da 60 milioni all’Inter e un quinquennale da 7 milioni a stagione per Icardi sono pronti, ma ora il giocatore dovrà dare una risposta entro la fine di questa settimana.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MILIK IN BILICO

Anche perché in caso di sì da parte di Icardi, il calciomercato del Napoli potrebbe far registrare una partenza eccellente. Altri giocatori come Ounas e Hysaj sono sul piede di partenza e potrebbero cambiare casacca nei prossimi giorni, ma l’addio più clamoroso sarebbe quello di Arkadiusz Milik, bomber polacco fresco di 20 gol realizzati nella scorsa stagione. Proprio quando i problemi fisici che hanno tormentato Milik negli ultimi anni sembrano essere passati in secondo piano, a Napoli potrebbero decidere di usare il giocatore come pedina di scambio. L’offerta all’Inter per alleggerire il peso del prezzo di Icardi è sempre viva, ma è condizionata dal sì dell’argentino. In caso contrario, c’è il Borussia Dortmund che considera perfetto Milik per caratteristiche per dare l’assalto alla Bundesliga. Ma il Napoli non accetta offerte al ribasso per quello che resta comunque uno dei migliori attaccanti della Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA