GILMOUR AL NAPOLI, SI RIAPRE LA TRATTATIVA DI CALCIOMERCATO: SI FARÀ

Ultime “calienti” ore di calciomercato con le squadre alla disperata ricerca degli ultimi tasselli in grado di completare le rispettive rose. Il Napoli nella notte ha messo a segno un colpo importante che porterà in Campania un giocatore che il club seguiva da tempo, su indicazioni di Antonio Conte: si tratta di Billy Gilmour, centrocampista del Brighton. Il calciatore piace ormai da settimane in casa Napoli ma l’affare sembrava essere saltato: la situazione, però, sembrerebbe essersi sbloccata nel ultime ore. Il club partenopeo, infatti, ha riaperto i contatti con il Brighton che avrebbe dato il via libera al calciatore di raggiungere l’Italia per svolgere le visite mediche e firmare e poi unirsi alla Serie A.

GILMOUR AL NAPOLI, SALTA L’AFFARE DI CALCIOMERCATO PER ARTHUR CON LA JUVENTUS

Dopo l’accelerata per Gilmour, che arriverà al Napoli dal Brighton, si sono raffreddate nettamente le strade che avrebbero dovuto portare Arthur Melo in azzurro. Il calciatore della Juventus sarebbe dovuto arrivare come vice Lobotka ma la pista nelle ultime ore si è congelata e gli esperti di mercato sono certi che non si riaprirà, quando mancano ormai pochissime ore alla fine del calciomercato. Il Napoli ha infatti trovato l’accordo per Billy Gilmour e sarà proprio lui l’acquisto degli azzurri.

Nel frattempo il Napoli ha continuato a lavorare non solamente per le entrate ma anche per le uscite, la più importante sicuramente quella che porterà Victor Osimhen lontano dalla città partenopea. Il calciatore nigeriano diventerà un nuovo giocatore dell’Al-Ahli, e andrà a percepire uno stipendio di 40 milioni per tre anni. Al Napoli andranno invece 80 milioni più bonus, come spiega Sky Sport. Il Chelsea, in città per cercare di convincere club e giocatore, non è riuscito a fronteggiare l’enorme offerta messa in piedi dagli arabi, che hanno così avuto la meglio. Gianluca Gaetano andrà invece al Cagliari mentre Alessio Zerbin al Monza.