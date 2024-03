Calciomercato Napoli News/ Verso il rinnovo di Kvaratskhelia, il ritorno di Mertens un sogno? (28 marzo 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: MANOVRE PER RINNOVARE KVARATSKHELIA

Arriverà presto, o dovrebbe arrivare, il colpo del calciomercato Napoli che i tifosi aspettavano: non un nuovo acquisto, ma il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha trascinato la sua nazionale a una storica qualificazione agli Europei; è tornato a Napoli con un problema agli adduttori ma sabato potrebbe comunque essere in campo contro l’Atalanta, adesso si parla anche del tanto atteso rinnovo perché, anche se quest’anno non ha raggiunto i picchi della sua stagione con scudetto e MVP di Serie A (ma ha comunque segnato 10 gol, e mancano nove giornate), resta comunque un calciatore in grado di fare le fortune della squadra partenopea.

Aurelio De Laurentiis lo sa e infatti l’adeguamento del contratto è in divenire: sarà un prolungamento fino al 2028 o 2029, l’entourage di Kvaratskhelia è convinto che almeno un’altra stagione a Napoli possa giovare al georgiano nel percorso di crescita e intanto gli azzurri si cautelano in vista di una possibile cessione, che sarebbe a peso d’oro visto il rinnovo. A tale proposito, rimane ancora da capire se nel contratto di Kvaratskhelia sarà inserita una clausola rescissoria, magari valida solo per il calciomercato estero come già accaduto per altri calciatori del Napoli; in ogni caso, l’esterno georgiano dovrebbe rinnovare.

IL RITORNO DI MERTENS IMPROBABILE, MA…

Intanto i tifosi partenopei sognano con un potenziale colpo del calciomercato Napoli: possiamo premettere che si tratta di una suggestione, che non c’è assolutamente nulla dal punto di vista di contatti e abboccamenti e forse nemmeno di possibilità, ma alla fine di marzo è comunque lecito aprire alla fantasia. In un’intervista ripresa da Sporx, Dries Mertens ha fatto sapere che l’ipotesi di proseguire almeno per un’altra stagione è più che realistica: il belga ha detto che in questo momento ha tutte le intenzioni di continuare, aprendo a una conferma nel Galatasaray ma anche a una possibile cessione in un’altra squadra.

Chiaramente le antenne dei tifosi del Napoli si sono immediatamente drizzate: si sogna un grande ritorno, forse più emozionale che altro (va ricordato che Mertens compirà 37 anni a maggio, e di fatto gioca nella posizione del Kvaratskhelia di cui sopra anche se si potrebbe sempre cambiare modulo, passando al 4-2-3-1) ma il belga è il miglior marcatore di tutti i tempi della società partenopea e ha lasciato il cuore in città, così come tutti i fan non l’hanno mai dimenticato. Siamo certi che la volontà di tornare a Napoli per un ultimo giro di giostra ci sia, ma va anche detto che Mertens e Aurelio De Laurentiis non si erano lasciati troppo amichevolmente e questo probabilmente peserebbe…











