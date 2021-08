CALCIOMERCATO NAPOLI/ Olympiacos su Manolas, i possibili sostituti

CALCIOMERCATO NAPOLI, OLYMPIACOS SU MANOLAS

In casa Napoli bisogna sempre prestare attenzione all’assalto delle altri squadre europee nei confronti dei campioni azzurri e questa sessione di calciomercato estivo non fa eccezione. In attesa infatti di disputare l’ultima amichevole precampionato prima degli impegni ufficiali, secondo le indiscrezioni provenienti dal quotidiano La Repubblica i greci dell’Olympiacos avrebbero messo nel mirino il loro connazionale Kostas Manolas al fine di potenziare il proprio reparto arretrato. Stando ai rumors i biancorossi starebbero valutando di farsi avanti con i partenopei presentando un’offerta da 15/18 milioni di euro per il cartellino dell’ex romanista a cui forse non verrebbe però garantito lo stesso elevato stipendio attualmente percepito, ovvero quattro milioni di euro a stagione. Dopo l’ufficialità della cessione di Luperto all’Empoli, il Napoli si priverà difficilmente di un altro difensore ma in caso di offerta congrua sarà anche disposto a trattare per poi cercare un rimpiazzo adeguato.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SENESI E MAKSIMOVIC

Come dicevamo quindi il Napoli potrebbe perdere un elemento nelle retrovie in questi frenetici giorni di calciomercato. I nomi sul taccuino dei dirigenti azzurri per rimpiazzare il greco non mancano a cominciare da quello di Nikola Maksimovic, serbo rimasto svincolato proprio dal Napoli dalla fine di giugno ed ancora in attesa di ricevere una nuova proposta dal club di De Laurentiis per continuare la sua carriera ai piedi del Vesuvio. L’obiettivo vero e proprio potrebbe però essere individuato in Marcos Senesi, di proprietà del Feyenoord. Stando alle rivelazioni de La Gazzetta dello Sport, l’argentino gradirebbe vivere un’esperienza nel club reso grande da Maradona ma la formula del prestito, a prescindere dai 12/15 milioni di euro richiesti dai biancorossi, non sembra affatto accontentare gli olandesi che preferirebbero essere sicuri della cessione a titolo definitivo del proprio difensore.

