CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VICTOR OSIMHEN NON ANDRÀ AL CHELSEA

La telenovela dell’estate riguarda il calciomercato Napoli e il reparto offensivo della squadra di Antonio Conte che è alla ricerca di una soluzione in attacco con Victor Osimhen pronto a salutare i partenopei ma con nessuna squadra intenta a soddisfare le richieste di De Laurentiis. L’attaccante nigeriano sembrava essere vicino al Chelsea ma, secondo il suo agente Roberto Calenda, non c’è niente di vero e continua la ricerca di un nuovo club che possa portare una cifra intorno ai 100 milioni di euro.

Secondo Alfredo Pedullà, la squadra più vicina a Victor Osimhen è il Paris Saint-Germain che ha già un accordo di massima con il calciatore ed è pronto a formulare una nuova offerta al Napoli che ha già rifiutato una proposta dei francesi con l’inserimento di una contropartita più una ricca parte economica. Rimane ancora in alto mare la trattativa per Victor Osimhen ma è fondamentale per il calciomercato Napoli risolvere questa situazione ed iniziare il campionato con una certezza in attacco che al momento manca.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ASTON VILLA E CHELSEA HANNO L’ACCORDO PER ROMELU LUKAKU

Non arrivano buone notizie dall’Inghilterra per il Napoli che, secondo Il Mattino, rischierebbe di perdere anche la priorità per Romelu Lukaku perché il Chelsea ha fretta di venderlo e non vuole più aspettare. Dalle ultime notizie sembra essere fortissimo l’interesse dell’Aston Villa per l’attaccante belga e i due club hanno già un principio di accordo che potrebbe essere sigillato nei prossimi giorni andando a beffare il Napoli.

Antonio Conte è preoccupato ma, al momento, sta cercando nuove soluzioni per l’inizio del campionato con Giacomo Raspadori utilizzato da punta insieme a Walid Cheddira e Giovanni Simeone che potrebbero tornare utili nelle prime giornate in attesa dell’acquisto dell’attaccante che andrà a sostituire il partente Victor Osimhen.

