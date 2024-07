CALCIOMERCATO NAPOLI/ Osimhen-Psg a oltranza, Conte non molla Lukaku, avanti per Hermoso (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, STAFFETTA LUKAKU-OSIMHEN

Il calciomercato del Napoli sembra pronto all’accelerazione verso l’obiettivo più importante e si appresta a chiudere l’acquisto di Romelu Lukaku. Il centravanti belga desidera tornare in Italia e riunirsi con Antonio Conte, sotto la cui guida ha segnato 64 gol in 95 partite con l’Inter, ma prima sarà fondamentale perfezionare la cessione di Victor Osimhen al Paris Saint Germain, con il nigeriano deputato a fare posto a “Big Rom” anche se il presidente De Laurentiis non cede rispetto alla richiesta iniziale di 100 milioni di euro per il cartellino del bomber dello Scudetto.

Non è una novità che il Napoli sia interessato a Lukaku da tempo: i Blues sanno di dover abbassare le loro richieste, molto al di sotto della clausola rescissoria di 44 milioni di euro. Attualmente, la trattativa si è intensificata, e si prevede che l’accordo tra Napoli e Chelsea si possa chiudere intorno ai 25-30 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ingaggio, Lukaku ha già una bozza di accordo con il Napoli per un salario annuo di 7-8 milioni di euro. L’obiettivo del Napoli è chiudere l’affare entro il 28 luglio, permettendo a Lukaku di integrarsi rapidamente nei piani tattici di Conte. C’è però da sciogliere contemporaneamente il nodo di calciomercato della cessione di Victor Osimhen: il nigeriano ha detto sì alla ricca offerta parigina manca però l’accordo tra Napoli e Psg: Il primo vuole i 130 milioni della clausola, il Psg continua ad offrire tre pedine di scambio forte dell’accordo con Osimhen. Un braccio di ferro che rischia di tardare il calciomercato del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TRATTATIVA SERRATA PER HERMOSO

Intanto per il calciomercato del Napoli continua a ritmi serrati la trattativa per Mario Hermoso che è nel mirino dei partenopei ormai da settimane e che potrebbe presto, finalmente, sbloccarsi dopo un lungo tira e molla con gli agenti. Tuttavia, prima di poterlo acquistare, il club azzurro deve liberarsi di alcuni difensori attualmente in rosa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’affare è quasi concluso, con l’accordo sulle commissioni già raggiunto.

Tuttavia, il trasferimento di Hermoso è vincolato alla cessione da parte del Napoli di due tra Natan, Juan Jesus e Ostigard (in particolare nel mirino del calciomercato del Torino che potrebbe offrire 7 milioni di euro), se non di tutti e tre. Sempre secondo l’accordo di massima, al difensore spagnolo sarebbe stato offerto un contratto di quattro anni, fino al 2028, con uno stipendio di 3 milioni di euro più bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Il Napoli sembra determinato a portare a termine l’affare, nonostante l’Inter e altri club europei restino interessati al giocatore.

