Calciomercato Napoli News/ Il PSG accelera per Osimhen: sarà pagata la clausola. E Lukaku… (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, ULTIMI GIORNI IN AZZURRO PER OSIMHEN

Il calciomercato Napoli aspetta solo che il tempo faccia il suo corso. In poche parole: appena parte Osimhen, all in su Lukaku. Non esisto altro nome più desiderato Antonio Conte, tecnico azzurro che ha sin da subito fatto capire che la sua preferenza è tutta per il centravanti belga.

Le qualità sono diverse, non c’è dubbio, ma i partenopei sono pronti a questo cambiamento in attacco. Secondo Fabrizio Romano, Lukaku e il Chelsea non hanno fretta poiché sanno benissimo che appena Osimhen si imbarcherà per Capodichino, nelle casse dei Blues arriveranno i 20/25 milioni richiesti per il belga.

Ma quando parte Osimhen? Questo è il grande quesito a cui solo una persona sa rispondere cioè Nasser Al-Khelaïfi. Il patron del Paris Saint Germain, secondo Il Mattino, avrebbe avuto un contatto diretto con De Laurentiis e nelle prossime 48 ore il nigeriano saluterà il capoluogo campano. Non ci saranno né contropartite né sconti, i francesi pagheranno la clausola di 120 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI, INSERIMENTO PER BRESCIANINI: LA SITUAZIONE

Il calciomercato Napoli non è solo Lukaku-Osimhen. Ovviamente questo è il focus principale, ma c’è ancora da lavorare in dirigenza per permettere a Conte di avere una rosa completa. Un ruolo che ancora dev’essere ritoccato è il centrocampo, soprattutto dopo l’addio di Zielinski.

Gli azzurri si sarebbero inseriti in una trattativa che riguarda già l’Atalanta che però la Dea non ha ancora chiuso, lasciando uno spiraglio alle concorrenti. Stiamo parlando di Matteo Brescianini che secondo il Corriere dello Sport è un pallino di Manna già dai tempi della Juventus.

Il Frosinone chiede 12 milioni di euro (la metà andrà al Milan) e l’Atalanta è senza dubbio al momento la favorita, ma nel calciomercato non è mai detto l’ultima parola. Il Napoli si mette alla finestra, palesando il suo interesse, sarà poi decisiva la zampata finale o l’eventuale dietrofront bergamasco.

