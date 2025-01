CALCIOMERCATO NAPOLI, FATTA PER RAFA MARIN AL VILLARREAL

Si sta per chiudere un’altra cessione nel calciomercato Napoli che è pronto a salutare Rafa Marin dopo soli sei mesi dall’acquisto ed un minutaggio pressoché inesistente anche per via del basso rendimento avuto nelle prime uscite con la maglia azzurra. Dopo l’infortunio di Buongiorno, infatti, Conte ha deciso di dare fiducia unicamente a Juan Jesus che ha dimostrato un’affidabilità inaspettata che ha definitivamente chiuso il futuro di un Marin che non si è ancora adattato al calcio italiano.

La destinazione sarà il ritorno in Liga dove il Villarreal ha deciso di puntare su di lui e prelevarlo dal Napoli in un’operazione basata sul un prestito oneroso da un milione di euro fino a fine stagione e senza un riscatto prestabilito. Nelle prossime ore è attesa la firma con lo spagnolo che vestirà la maglia del Villarreal dopo le visite mediche di rito che gli daranno una nuova importante chance per dimostrare il suo valore ad un Conte che non è ancora mai riuscito a vedere le sue qualità.

CALCIOMERCATO NAPOLI, PONGRACIC È IL PREFERITO PER LA DIFESA

Per un difensore che parte ce ne sarà uno pronto ad entrare in un calciomercato Napoli che sta lavorando su diversi fronti e sta per vivere dei giorni molto intensi dove dovrà trovare una soluzione per portare in Italia il sostituto di Kvaratshkelia. In difesa, però, Manna vorrebbe intervenire e uno dei nomi graditi è quello del croato Marin Pongracic di proprietà della Fiorentina ma poco impiegato da Palladino in questa prima parte di stagione.

L’ex difensore del Lecce è arrivato a Firenze proprio in estate ma non è ancora riuscito ad imporsi per via di una serie di infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo mentre si consolidava la coppia formata da Ranieri e Comuzzo. La trattativa si preannuncia molto complicata con la Fiorentina che non vorrebbe aprire al prestito del difensore ma lo lascerebbe partire solo in prestito ad un cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro.

