CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MANNA BUSSA ALLA FIORENTINA

Il calciomercato Napoli è alla ricerca di un sostituto di Olivera. L’uruguaiano è tra i fedelissimi di Antonio Conte nonché uno dei giocatori maggiormente migliorati dall’arrivo del tecnico pugliese, ma per la seconda volta in stagione resterà fuori per infortunio. Olivera ha accusato un risentimento muscolare, come riportato dal sito ufficiale del club. Precisamente si tratta di una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Insomma, brutte notizie dall’infermeria campana.

Calciomercato Napoli News/ Adeyemi, accordo totale vicinissimo: nuovi colloqui domenica (24 gennaio 2025)

A questo punto il ds del Napoli ha spaziato sul calciomercato e ha individuato in due giocatori della Fiorentina il possibile sostituto di Olivera. Sono due calciatori diversi per ruolo e compito, ma che entrambi potrebbe amalgamarsi bene col gioco di Conte.

Il primo è Pongracic, arrivato dal Lecce alla Fiorentina con lo status di difensore roccioso e affidabile, l’ex giallorosso non è mai riuscito ad imporsi come fece in Puglia. Il Napoli lo vorrebbe in prestito, considerando anche che in ogni caso non giocherebbe a Firenze, ma i viola sono saldi.

Calciomercato Napoli News/ Prima offerta ufficiale per Adeyemi, contatti con Ismajli (24 gennaio 2025)

L’altro nome del calciomercato Napoli è Biraghi. L’esterno dei gigliati ha ormai rotto con la Fiorentina nonostante sia capitano e la cessione è la strada migliore, anche perché i tifosi hanno palesato il proprio malcontento a riguardo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, REBUS DOPO KVARA

Il calciomercato Napoli continua a cercare il sostituto di Kvaratkshelia. Il passaggio del georgiano al Paris Saint Germain a gennaio è stato un fulmine a ciel sereno e ora Manna si è trovato di punto in bianco a dover portare a Napoli un colpo da novanta.

Anche in questo caso ci sono due nomi su tutti. Da una parte Garnacho del Manchester United e Adeyemi del Borussia Dortmund. Il primo sembra essersi allontanato, complice anche la presenza del Chelsea, molto intenzionato a fare sul serio.

Calciomercato Napoli News/ Garnacho e Adeyemi, le mosse di Manna per il dopo Kvaratskhelia (23 gennaio 2025)

Discord diverso per Adeyemi: c’è ottimismo sul possibile approdo del giocatore a Napoli, questo perché le due squadre si sono sentite ultimamente e l’incontro è andato molto bene con una chiusura dell’affare sui 45 milioni.