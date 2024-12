CALCIOMERCATO NAPOLI, RASPADORI HA CONVINTO CONTE CON UN GOL

In un calciomercato Napoli che sembra sempre pronto a portare avanti grandi trattative per soddisfare il proprio allenatore esiste anche una rosa ampia e ricca di qualità che, fino ad ora, è stata poco sfruttata da Conte stesso che non si è ancora reso conto del totale potenziale. Il caso di Giacomo Raspadori ne è la totale dimostrazione e arriva proprio in una partita completamente bloccata dove il Napoli rischia di perdere punti importanti e serve qualità per risolverla.

Il gol contro il Venezia ha alzato drasticamente le chances di Raspadori di rimane a Napoli con lo stesso Conte che lo ha elogiato nel post partita facendo capire che, un ragazzo con questa qualità, un posto nella sua squadra dovrebbe trovarlo. Sull’ex Sassuolo ci sono ancora forti apprezzamenti da parte di Roma, Atalanta e Juventus ma, se dovesse ritrovare centralità in questo Napoli, potrebbe decidere di restare almeno fino a giugno per provare a ritagliarsi più spazio.

CALCIOMERCATO NAPOLI, ZERBIN PIACE AL VENEZIA DI DI FRANCESCO

Si parla soprattutto di uscite nel calciomercato Napoli con i partenopei che potrebbero salutare diversi esuberi in questa sessione invernale che è pronta a sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte. Uno di quelli che ha convinto meno l’ex allenatore della Nazionale è Alessio Zerbin che ha trovato spazio solo in Coppa Italia e al 94′ di Milan Napoli dello scorso 29 ottobre. L’esterno di proprietà del Napoli non rientra in questo progetto e i partenopei potrebbero decidere di fargli fare un’altra esperienza in prestito per misurare le sue reali qualità e dare un’altra occasione ad una carriera che fatica a decollare.

Zerbin ha sempre dimostrato grande duttilità tanto che, in carriera, ha coperto tutti i ruoli della fascia adattandosi anche a fare il terzino nello scorso Lazio Napoli di Coppa Italia. Su di lui è caduto l’interesse del Venezia di Di Francesco che sta cercando più qualità sugli esterni e vorrebbe imbastire una trattativa per prelevare Zerbin in prestito.