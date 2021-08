Calciomercato Napoli/ Reinildo Mandava nel mirino, Estupinan alternativa

Sfumato l’ingaggio di Emerson Palmieri che oggi sta sostenendo le visite mediche con l’Olympique Lione, il calciomercato Napoli mette in primo piano i nomi di alcuni esterni che potrebbero arrivare nel capoluogo campano al posto dell’oriundo italo-brasiliano a lungo inseguito, ma che passa dal Chelsea all’OL. Il nome più caldo tra i terzini sinistri nel mirino del Napoli è adesso quello di Reinildo Mandava, che il club partenopeo proverà a convincere il Lilla ad ottenere in prestito. I due club ne hanno già discusso nelle scorse settimane, ma il problema è molto chiaro: i dirigenti francesi sono disposti a far partire il mozambicano classe 1994 verso Napoli, ma vogliono cederlo solamente a titolo definitivo, mentre gli uomini del presidente Aurelio De Laurentiis insistono con la formula del prestito. Con queste premesse l’affare sarebbe complicato da sbloccare, ma la volontà di continuare la trattativa c’è, dunque nei prossimi giorni sono possibili ulteriori sviluppi fra Reinildo Mandava e il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI: REINILDO MANDAVA ED ESTUPINAN POSSIBILI TERZINI

Un altro nome possibile per il calciomercato Napoli in quella zona del campo è quello di Pervis Estupinan, l’esterno ecuadoriano del Villarreal. La Gazzetta dello Sport riferisce di trattative fra Cristiano Giuntoli e la dirigenza del club spagnolo, ma “senza grandi pretese”, perché anche in questo caso la formula del prestito è la proposta del Napoli, ma non ha convinto il Villarreal. La situazione dunque resta piuttosto statica, anche perché nel frattempo la società partenopea si è assicurata Juan Jesus, che può giocare sia come difensore centrale sia come terzino sinistro ed è di conseguenza una alternativa in più per l’allenatore Luciano Spalletti in quella zona del campo. Di conseguenza il Napoli cerca un terzino “puro”, ma senza affannarsi troppo perché il settore è comunque numericamente coperto, come riferisce il quotidiano partenopeo Il Mattino.

