Calciomercato Napoli/ Spalletti chiama Insigne, cessione in vista per Ounas

CALCIOMERCATO NAPOLI: SPALLETTI CHIAMA LORENZO INSIGNE

Nel calciomercato Napoli è sempre il futuro del capitano a tenere banco: secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti ha telefonato a Lorenzo Insigne dopo la vittoria dell’Europeo con l’Italia, si è complimentato con lui per il trionfo ma ne ha anche approfittato per qualche battuta sul futuro, che naturalmente il nuovo allenatore del Napoli vorrebbe che per Lorenzo Insigne fosse ancora nel capoluogo campano. “Non è che hai intenzione di cambiare aria? Resta a Napoli!”, è infatti il pensiero che Spalletti avrebbe espresso al capitano del Napoli. Per il futuro di Lorenzo Insigne sarà naturalmente decisivo l’esito della trattativa per il rinnovo del contratto con il presidente Aurelio De Laurentiis, naturalmente dovranno combaciare le due volontà, soprattutto dal punto di vista economico, perché si possa arrivare al lieto fine. A TMW Radio, durante Maracanà, anche Mario Sconcerti ha parlato di Lorenzo Insigne e del complicato rinnovo col Napoli: “Non credo che sarà un caso. Credo si stia ragionando attorno a cifre che restano plausibili. Credo che sia più un atteggiamento dimostrativo di ADL nei confronti della squadra. Non credo che seriamente intenda diminuirgli lo stipendio”. Andrà davvero tutto per il meglio?

CALCIOMERCATO NAPOLI: IL FUTURO DI OUNAS E ROBERTO INSIGNE

Sempre a proposito di possibili partenze, ci sono due nomi caldi in questo momento per il calciomercato Napoli. Ad esempio, è rientrato alla base dopo l’avventura al Crotone in prestito l’algerino Adam Ounas, che ha il contratto con il Napoli in scadenza nel 2022. Il nuovo allenatore Luciano Spalletti lo valuterà in ritiro, ma lo scenario più probabile per Adam Ounas è la cessione, magari – secondo quanto riferiscono i colleghi del Corriere del Mezzogiorno – con una formula particolare che contempli le esigenze di tutte le parti. Il Napoli chiede 12 milioni per l’esterno offensivo classe 1996, che potrebbe andare a giocare in Francia, essendo molto apprezzato da vari club della Ligue 1. Prima abbiamo parlato di Lorenzo Insigne, ma c’è da dire qualcosa anche sul futuro del fratello, Roberto Insigne. Il noto giornalista Gianluca Di Marzio di Sky, nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, ha parlato dei colpi delle squadre di Serie B annunciando anche sviluppi importanti per Insigne junior: il Monza infatti starebbe chiudendo anche per Roberto Insigne, che l’anno scorso era al Benevento e ora invece potrebbe passare in Lombardia a caccia della promozione.

