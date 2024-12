CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, DIALOGHI CON IL NAPOLI PER NGONGE

L’infortunio a inizio stagione di Nicolò Cambiaghi costringe il calciomercato Bologna ad intervenire in questa sessione alla ricerca di un nuovo esterno che possa aggiungere qualità ad una zona di campo già ben fornita nonostante gli infortuni. In queste ore sta prendendo sempre più piede il nome di Cyril Ngonge che è di proprietà del Napoli ma non sta trovando spazio nelle rotazioni fatte da Antonio Conte in questo inizio di stagione.

L’esterno belga è arrivato al Napoli nella scorsa sessione di gennaio e potrebbe salutare già in questa con il Bologna di Italiano che spera di poter chiudere la trattativa già nei primi giorni di mercato per consegnare all’allenatore un calciatore già pronto per il campionato. L’idea di Sartori è quella di imbastire la trattativa sulla base di un prestito con un eventuale riscatto che il Napoli vorrebbe si aggirasse intorno ai 15 milioni di euro per non gettare al vento l’investimento fatto lo scorso anno. Le prossime ore saranno già decisive ma il fatto che il Bologna cerchi un nuovo esterno non è un mistero e l’asse con il Napoli potrebbe essere quello più caldo ed efficace.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, ERLIC CONTESO DA DUE SQUADRE DI SERIE A

Si parla anche di uscite nel calciomercato Bologna con i rossoblù che potrebbero già salutare il croato Martin Erlic che è arrivato in Emilia nella scorsa sessione di mercato ed ha già le valigie in mano dopo una prima parte di stagione ai margini della rosa.

La sua avventura al Bologna è iniziata subito male ed è stato ulteriormente appesantita da un infortunio che lo ha tagliato totalmente fuori da un progetto che sembra non essere più il suo. Il Bologna non apre al prestito per il croato ma sulle sue tracce c’è sia il Parma che l’Hellas Verona che sono alla ricerca di un titolare per la difesa e vorrebbero convincere i rossoblù a cederlo in questa sessione di calciomercato.

