CALCIOMERCATO ROMA/ Abraham in arrivo, Olsen e Diawara in partenza

CALCIOMERCATO ROMA, OLSEN E DIAWARA VERSO L’ADDIO

In casa Roma si sta ancora lavorando sulla cessione degli esuberi entro la chiusura della finestra di calciomercato. Nell’elenco dei calciatori che non rientrano più nei piani della società e del nuovo allenatore José Mourinho c’è sicuramente anche il nome di Amadou Diawara, centrocampista con il contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2024 ma del quale il dirigente Pinto avrebbe parlato con il Wolverhampton per un trasferimento in Inghilterra, secondo quanto rivelato da Il Tempo. I Wolves potrebbero offrire tra i 13 ed i 15 milioni di euro per il cartellino del guineano che però non sembra convinto di questa soluzione mentre Carles Perez verrà invece trattenuto, respingendo al mittente la proposta del Newcastle di 12/14 milioni di euro. Un altro con le valigie in mano è il portiere svedese Robin Olsen: sfumata la possibilità di andare a giocare nel campionato francese, l’estremo difensore potrebbe finire in prestito allo Sheffield United.

CALCIOMERCATO ROMA, ABRAHAM IN ARRIVO E DZEKO E’ DELL’INTER

La Roma ha trovato l’intesa con Edin Dzeko e l’Inter per il trasferimento ufficiale del bosniaco a Milano in questa sessione di calciomercato estivo. Il club milanese ha comunicato in una nota sul proprio sito web l’acquisto del centravanti, protagonista con un gol nell’amichevole poi vinta sulla Dinamo Kiev per 3 a 0, ed ora i giallorossi stanno chiudendo per l’arrivo nella Capitale di Tammy Abraham. L’attaccante inglese dovrebbe sbarcare nella giornata odierna all’aeroporto di Ciampino verso le ore 13 italiane dopo aver salutato ieri il Chelsea ed i suoi tifosi. Il ventitreenne, il cui nome completo è Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham, rappresenterà l’acquisto più costoso della finestra di mercato per le squadre del nostro campionato visto che verrà pagato complessivamente ben 45 milioni di euro. Nelle prossime ore è atteso dunque a Roma per effettuare le visite mediche di rito e firmare con la nuova squadra.

