Abraham alla Roma?/ Calciomercato news, decisiva la chiamata di Mourinho

I giallorossi stanno cercando di aggiudicarsi un sostituto per rimpiazzare Edin Dzeko, che si sta trasferendo all’Inter salvo qualche intoppo relativo al mancato pagamento al bosniaco delle mensilità di luglio ed agosto, ed in questo senso crescono dunque le chances di vedere Tammy Abraham alla Roma. Come riportato dai principali organi di informazione sportiva, il dirigente Tiago Pinto avrebbe trovato l’intesa con il Chelsea per definire l’acquisto dell’attaccante classe 1997 sulla base di 40 milioni di euro più cinque di bonus. Un’operazione importante per la Roma che completerebbe in questo modo l’affare più costoso di tutta la sessione estiva 2021. Nei giorni scorsi sembrava che il Tottenham o l’Arsenal si sarebbero potute inserire puntando sul gradimento del ventitreenne, che si vociferava potesse voler rimanere a giocare in Premier League, ma in queste ore sarebbe stato decisivo l’intervento di un membro del club italiano.

CALCIOMERCATO NEWS, LA CHIAMATA DI MOURINHO

Le chances di vedere Tammy Abraham alla Roma dovrebbero crescere in maniera esponenziale grazie all’intervento dello stesso allenatore giallorosso José Mourinho. Il tecnico portoghese avrebbe infatti raggiunto telefonicamente il centravanti inglese dandogli garanzie sul suo impiego in campo nella Capitale durante la stagione, individuandolo come elemento chiave per l’attacco della sua squadra. La Roma si prepara a disputare l’ultima amichevole prima degli impegni ufficiali mentre la corsa ad Abraham potrebbe giungere al termine nei primi giorni della nuova settimana.

