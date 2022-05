Calciomercato Roma/ Accordo trovato con Solbakken, Tolisso un’opzione a costo zero

CALCIOMERCATO ROMA: FATTA PER SOLBAKKEN

Il calciomercato Roma si prepara a piazzare un colpo importante: stando alle indiscrezioni de La Repubblica, ci sarebbe un accordo con Ola Solbakken. Attaccante esterno del Bodo/Glimt, è stato uno degli incubi della Roma in Conference League: i norvegesi hanno battuto la squadra giallorossa per 6-1 nel corso della fase a gironi, poi hanno pareggiato 2-2 all’Olimpico e dunque hanno replicato la vittoria all’Aspmyra nell’andata dei quarti, prima che finalmente José Mourinho trovasse il bandolo della matassa e ribaltasse tutto.

Alla fine la Roma ha vinto la Conference League, ma il Bodo/Glimt ha stupito tutti gli addetti ai lavori, riuscendo ad arrivare ai quarti anche dopo aver venduto alcuni pezzi pregiati in inverno. Solbakken invece è rimasto, ma si sapeva che sarebbe stato per poco: il suo contratto scade a dicembre e il club vorrebbe incassare qualcosa dalla sua cessione. Per questo motivo l’intesa con la Roma non sarebbe ancora stata trovata, mentre appunto c’è quella tra la società giallorossa e l’esterno offensivo: si continuerà ovviamente a trattare e vedremo come andranno le cose, ma Solbakken potrebbe davvero essere il primo rinforzo estivo per Mourinho.

TOLISSO UN’IDEA A ZERO?

Nel frattempo il calciomercato Roma valuta anche le occasioni a costo zero: una di queste potrebbe arrivare dal Bayern Monaco. Corentin Tolisso è svincolato, non rinnoverà il contratto e ha già salutato la Baviera: con il Bayern il centrocampista francese ha vinto cinque volte la Bundesliga e una la Champions League, ma raramente è stato protagonista e, possiamo dirlo, certamente sperava in un percorso diverso dopo essere esploso nel Lione. Un affare a zero potrebbe essere una bella opportunità per tante squadre.

Qualora José Mourinho dovesse confermare il 3-4-2-1 come modulo, Tolisso potrebbe essere uno dei due giocatori sulla trequarti prendendo idealmente il posto di Henrikh Mkhitaryan (destinato all’Inter), e come l’armeno dividersi tra il supporto al centravanti e la mediana, un giocatore versatile come anche Lorenzo Pellegrini. Non sarà comunque facile mettere le mani su Tolisso, perché il calciatore ha parecchie richieste o comunque piace molto ad altre squadre: restando alla nostra Serie A, per esempio, il suo profilo ha sempre fatto gola alla Juventus che però nel corso degli anni non è mai riuscita a metterlo sotto contratto. La Roma ci pensa, anche se una vera trattativa con il calciatore non è ancora cominciata…

