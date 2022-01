CALCIOMERCATO ROMA/ Boubacar Kamara, anche il tecnico Sampaoli è pronto a salutarlo

La sessione di calciomercato invernale comincerà ufficialmente soltanto nella giornata di domani, lunedì tre gennaio, ma intanto in casa Roma la dirigenza sta da tempo lavorando per potenziare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Josè Mourinho in vista della seconda parte della stagione in corso. Nello specifico i giallorossi stanno valutando di aggiungere un nuovo elemento a centrocampo ed il nome caldo in questo senso rimane quello di Boubacar Kamara, ventiduenne dell’Olympique di Marsiglia con cui il contratto scadrà al termine dell’annata calcistica ed accostato ai capitolini anche nel recente passato.

I dirigenti della Roma hanno diverse situazioni da sistemare anche all’interno dell’organico attuale ma l’innesto di Kamara potrebbe offrire maggiore qualità ad un reparto che non ha sempre garantito le certezze di cui la squadra aveva effettivamente bisogno. L’interesse per il mediano, capace di giocare all’occorrenza pure nel ruolo di difensore centrale, è stato espresso anche da altre società importanti, su tutte il Manchester United.

CALCIOMERCATO ROMA: KAMARA DALL’OM PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato della Roma potrebbe cominciare molto bene se i giallorossi riusciranno a mettere subito le mani su Boubacar Kamara pagando un indennizzo al Marsiglia nell’immediato, non aspettando dunque di aggiudicarselo a parametro zero a giugno così da battere l’eventuale concorrenza di altre squadre. In occasione del prossimo impegno ufficiale, il tecnico Sampaoli sull’addio di Kamara ha dichiarato: “Per quanto riguarda il mercato, ho assoluta fiducia in Longoria e nelle sue decisioni. Se ci saranno cessioni, lascerò che se ne occupi il club. Conosco molto bene la realtà della società, cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Ho avuto degli incontri con il presidente, per programmare il calciomercato per questo inverno ma anche per la prossima estate. Dobbiamo anticipare i tempi“.

