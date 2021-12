Calciomercato Roma/ Si lavora per Kamara: Ibanez in giallorosso fino al 2026

CALCIOMERCATO ROMA, SI LAVORA PER KAMARA MA..

Sono movimenti di calciomercato in casa Roma anche a Capodanno. Come ci riferiscono i principali portali sportivi, ecco che nome caldo a Trigoria è sempre quello di Boubacar Kamara, mediano classe 1999 attualmente in rosa al Marsiglia, ma in scadenza di contratto per il prossimo mese di giugno. Stando quanto riportato oggi da Repubblica, pare che in questi giorni siano occorsi parecchi contatti tra il dg della Roma Tiago Pinto e l’agente dello stesso giocatore, Ghilas: i giallorossi sarebbero in prima linea per il giocatore, ma non sarebbero i soli.

Si dice infatti che Kamara abbia deciso di andare in scadenza di contratto con i francesi per valutare al meglio le offerte ricevute, che pure non sono state poche. Va infatti riferito che negli ultimi giorni per il cartellino del mediano si sarebbe fatto avanti anche Manchester United, che potrebbe mettere sul tavolo cifre più consistenti ed allettanti rispetto a quando fatto dai giallorossi.

CALCIOMERCATO ROMA, IBANEZ FINO AL 2026

E mentre si lavora agli arrivi a Roma nella finestra invernale di calciomercato, ecco che nel frattempo sono importanti movimenti anche a Trigoria. Con l’anno nuovo infatti la dirigenza giallorossa potrà blindare Roger Ibanez fino al 2026: le prestazioni del giocatore brasiliano infatti hanno fatto maturare alcuni bonus presenti nel suo contratto, rinnovato solo lo scorso mese di marzo, compresa la clausola che impone il rinnovo automatico per il difensore fino al 2026.

Stando quanto riferito da Il Tempo, pare che l’accordo tra giocatore e società sia stato finalizzato già prima di Natale e verrà depositato in Lega con l’anno nuovo, previo benestare di Mourinho, che ben apprezza il talento del brasiliano. Il giocatore inoltre, maturati i bonus, andrà guadagnare fino a 1.4 milioni di euro netti a stagione, fino a scadenza di contratto: rimane intatta la clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro, norma che va a scoraggiare diversi club della Premier league che avevano messo gli occhi su Ibanez già nei mesi scorsi.

