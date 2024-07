Calciomercato Roma/ En Nesyri aspetta i giallorossi ma c’è intesa tra Siviglia e Fenerbahce (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SIVIGLIA E FENERBAHCE SI ACCORDANO PER EN NESYRI

Continua il calciomercato Roma e lo fa con la ricerca intensa del nuovo attaccante con i giallorossi che stanno continuando a seguire diversi nomi per trovare il sostituto di Romelu Lukaku dopo la scorsa stagione passata in prestito dal Chelsea. In squadra c’è ancora Tammy Abraham che non dà garanzie fisiche ma potrebbe tornare utile durante la stagione in alternanza con un’altra punta titolare.

Negli scorsi giorni abbiamo riportato il forte interesse del Fenerbahce di José Mourinho per il marocchino Youssef En Nesyri di proprietà del Siviglia ma ricercato con insistenza dalla Roma di Daniele De Rossi che ha trovato in lui le caratteristiche giuste per essere il prossimo attaccante dei giallorossi. Nelle ultime ore, però, è arrivata l’intesa di massima tra il Siviglia e il Fenerbahce che sono pronte a scambiarsi i documenti non appena avranno anche l’ok da parte del calciatore che però sta temporeggiando in attesa di capire se ci sarà un rilancio della Roma per provare a strapparlo all’ex Mourinho.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ANCHE JONATHAN DAVID POTREBBE SFUMARE

Per adesso il calciomercato Roma dipende molto dalla situazione delle punte con En Nesyri che rimane uno dei preferiti ma difficilmente rimarrà sul mercato e probabilmente andrà a chiudere la trattativa con il club turco. Adesso la Roma dovrà capire su chi puntare anche perché, oltre ad En Nesyri, anche Jonathan David potrebbe sfumare a breve con il canadese che vorrebbe giocare in Premier League e attende l’offerta di un club inglese.

Rimangono in corsa ancora Alexander Sorloth e Samuel Omorodion ma entrambi hanno un cartellino da circa 40 milioni di euro e potrebbero rimanere entrambi in Liga o aspettare offerte più ricche che potrebbero provenire anche dal campionato inglese. Il calciomercato Roma non è in un momento facile ma tutto è nelle mani di Ghisolfi che dovrà muoversi con velocità per trovare la punta del futuro per la squadra di De Rossi.

