Calciomercato Roma/ Florenzi in uscita? Su Dzeko c’è l’Inter ma Mourinho..

CALCIOMERCATO ROMA: FLORENZI IN PARTENZA?

Sono movimenti di calciomercato in uscita per la Roma: Mourinho appena sbarcato nella capitale ha subito preso le fila del comando in casa giallorossa e in accordo con la dirigenza, sta ora valutando i prossimi aggiustamenti per la rosa. Abbiamo raccontato pochi giorni fa che lo Special One avrebbe già compilato una lista di esuberi, elenco dove non figura il nome di Alessandro Florenzi, per cui pure il destino potrebbe riservare altro nella prossima stagione. Tornato a Trigoria dopo un’ottima stagione passata in prestito a Psg, Florenzi al momento si sta godendo le vacanze post europeo e sulla carta, dovrebbe riunirsi ai giallorossi a fine luglio, per la seconda parte del ritiro in Portogallo: sempre che trame di calciomercato non lo portino altrove. Va infatti detto che il giocatore non accetterebbe certo di passare una stagione in panchina e data la ricchezza di rosa, potrebbe dunque venir ceduto: a beneficio del club della Lupa che in tal modo potrebbe risparmiare ben 4 milioni di euro di ingaggio. Secondo le ultime voci di mercato, su Florenzi ci sarebbe l’Inter, che già l’anno scorso lo aveva cercato, ma il terzino potrebbe valutare anche offerte all’estero.

CALCIOMERCATO ROMA: DUBBI SU DZEKO E MOURINHO…

E sempre parlando di possibili partenti dalla Roma in questa finestra di calciomercato, ecco che altro tema scottante è quello di Edin Dzeko. Come è ben noto il giocatore è in scadenza di contratto col club nel 2022 ma di rinnovo per il momento non ve n’è traccia: sempre forti poi le richieste per il bomber bosniaco, in primis dall’Inter che già in precedenza è stata a un passo dall’assicurarsi le prestazioni dell’attaccante (e che vorrebbe riprovarci in estate, specie nel caso in cui Lukaku dovesse partire, magari in direzione Chelsea). Pure ancora vi è gran mistero sul futuro di Dzeko alla Roma: a confondere ancor di più le acque, oltre i tanti attestati di stima del nuovo allenatore Mourinho, pure la scelta della società di puntare sull’attaccante per presentare la nuova maglia home 2021-22, griffata New Balance. Sono dunque segnali contrastanti su Dzeko: rimarrà o farà le valige?

