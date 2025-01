CALCIOMERCATO ROMA NEWS: FRATTESI SEMPRE VICINO

L’operazione di calciomercato Roma volta a riportare Davide Frattesi a Trigoria entra nel vivo: secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe andare in scena lunedì un incontro presumibilmente determinante per il futuro immediato del centrocampista, ormai intenzionato a lasciare l’Inter e con Beppe Marotta che ha preso atto della volontà del calciatore nerazzurro, chiuso dalla concorrenza con Simone Inzaghi che nel corso di questa stagione, anche per l’arrivo di Piotr Zielinski che infatti è stato schierato titolare anche a Venezia, gli ha dato sempre meno spazio così da convincere il ragazzo a trovare un’altra soluzione per la sua carriera.

Calciomercato Roma news/ Pellegrini, un "asse" per Frattesi? (oggi 12 gennaio 2025)

Su Frattesi stanno facendo dei tentativi di calciomercato anche Napoli e Juventus, ma rimane la Roma nettamente in pole position per assicurarsi le sue prestazioni: si parla di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra che dovrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro, l’Inter valutava il suo giocatore 45 milioni ma su queste basi si dovrebbe chiudere. Dicevamo comunque, secondo i rumors di calciomercato Roma, dell’incontro di lunedì dopo il summit tra il direttore sportivo della Roma Giuseppe Riso e l’agente di Frattesi Giuseppe Riso: a questo punto si attende solo la fumata bianca, staremo a vedere se arriverà già nelle prossime ore ma la sensazione è che ci siamo davvero vicini.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Il Betis vuole Soulé, Endrick il sogno per l'attacco (11 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: CRISTANTE OPERAZIONE SEPARATA

Naturalmente il calciomercato Roma pensa anche alle uscite, e l’operazione che porterà Davide Frattesi a vestire nuovamente la maglia giallorossa sarà seguita da una cessione che dovrebbe essere quella di Bryan Cristante. Tuttavia non si dovrebbe trattare di una trattativa legata a quella di cui sopra: Cristante non andrà a giocare nell’Inter a mezzo di scambio né sarà una contropartita da girare a Simone Inzaghi. Semplicemente si tratta degli intrecci di calciomercato Roma Inter, in questo caso aiuta il fatto che Riso sia procuratore di Frattesi e Cristante e dunque di fatto possa trattare in sincrono i suoi due assistiti.

Calciomercato Roma News/ Castagne obiettivo per la difesa. Interesse per Makoumbou (10 gennaio 2025)

Con la partenza di Frattesi, l’Inter avrà comunque bisogno di un rimpiazzo anche solo per equilibrare la rosa dal punto di vista numerico, è qui che entra in gioco Cristante che, come il collega di centrocampo, si trova chiuso in una Roma che con Claudio Ranieri sembra aver operato altre scelte nel settore nevralgico. Nell’Inter magari la situazione non migliorerà ma intanto Cristante potrà tornare a giocare la Champions League e competere per lo scudetto: qui si parla di una trattativa sulla base di un prestito di 18 mesi, dunque sino a giugno 2026, con diritto di riscatto ma bisognerà capire quali siano le cifre in ballo, comunque questa operazione si farà solo quando sarà definito l’arrivo di Frattesi.