CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LORENZO PELLEGRINI VUOLE RESTARE

Un gol da capitano in un derby può cambiare la carriera di un giocatore, di certo ha rilanciato Lorenzo Pellegrini al centro del mondo giallorosso e quindi per il calciomercato Roma bisogna registrare le dichiarazioni molto chiare rilasciate dallo stesso Pellegrini in una intervista per La Gazzetta dello Sport. Il messaggio è chiarissimo: “Non ho mai pensato di andare via. Di momenti duri ne ho vissuti tanti, ma anche di meravigliosi. Ma non sono uno che scappa”. Infatti “questa per me è una società speciale, è casa mia. Non ci sarà mai un giorno in cui Pellegrini darà qualcosa in meno per la Roma”.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Il Betis vuole Soulé, Endrick il sogno per l'attacco (11 gennaio 2025)

Lorenzo Pellegrini quindi ribadisce la sua fedeltà alla Roma e anche la gioia di ricoprire il ruolo di capitano. Il centrocampista infatti ha voluto chiarire che indossare la fascia non gli pesa e che anzi è un vanto e un orgoglio, oltre che naturalmente una responsabilità, in campo e anche in tutta la settimana. Pellegrini ha anche parlato di lealtà nei confronti della Roma: “Se dico che ci tengo alla Roma, è così. Altrimenti non lo direi”. Parole chiarissime che si aggiungono a quelle altrettanto sicure di Claudio Ranieri, che si è detto certo che “Pellegrini resterà alla Roma”.

Calciomercato Roma News/ Castagne obiettivo per la difesa. Interesse per Makoumbou (10 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN VANTAGGIO NELL’AFFARE FRATTESI?

A questo punto quindi dovrebbero finire tutte le indiscrezioni per il calciomercato Roma che davano potenzialmente il capitano in uscita, magari anche coinvolto nelle manovre per arrivare a Davide Frattesi, altro prodotto del vivaio giallorosso la cui carriera tuttavia ha seguito traiettorie ben diverse. Questo però non significa che la strada verso il giocatore dell’Inter sia in salita, anche perché i nerazzurri nel caso di una cessione preferirebbero vedere Frattesi alla Roma piuttosto che al Napoli, altra società molto interessata ma principale rivale per lo scudetto.

Calciomercato Roma/ Le Fée firma col Sunderland: si punta su Reitz e Gollini! (oggi 10 gennaio 2025)

Ecco allora che il calciomercato Roma potrebbe sfruttare questa sorta di “asse” con l’Inter in una trattativa che comunque potrebbe anche essere rimandata all’estate. In effetti non mancano gli acciacchi nel centrocampo nerazzurro e in questi giorni si è fermato anche l’altro grande ex giallorosso, Henrikh Mkhitaryan, per cui l’Inter non avrebbe intenzione di privarsi di giocatori a gennaio, a meno che nell’affare non rientri qualche altra pedina. Con Lorenzo Pellegrini che sembra ormai fuori dai giochi, l’indiziato potrebbe essere Bryan Cristante, comunque in prestito perché di certo bisognerà mettere sul piatto una bella cifra per convincere Beppe Marotta e Piero Ausilio…