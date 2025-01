CALCIOMERCATO INTER NEWS, INTRIGO FRATTESI: UNA TELENOVELA CHE NON FINISCE…

Per il calciomercato Inter Davide Frattesi potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato di gennaio. Il centrocampista dell’Inter, che finora non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano sotto la guida di Simone Inzaghi, potrebbe lasciare Milano nella finestra invernale. Sulle sue tracce ci sono la Roma e il Napoli, entrambe interessate a rinforzare il proprio centrocampo. Tuttavia, l’ostacolo principale rimane la valutazione fissata dall’Inter, che per l’ex Sassuolo chiede una cifra intorno ai 45 milioni di euro. Un prezzo elevato, considerando che si tratta di un centrocampista e che il mercato invernale raramente permette investimenti così importanti.

La Roma, in particolare, starebbe studiando un piano per abbassare il costo dell’operazione di calciomercato. Tra le ipotesi emerse, ci sarebbe la cessione di Bryan Cristante, che con i progressi di Paredes e Pellegrini non è più considerato imprescindibile nella squadra di Claudio Ranieri. Cristante potrebbe rappresentare una pedina interessante per l’Inter, dove fungerebbe da valida alternativa a Calhanoglu, soprattutto in un momento in cui Asllani non sta convincendo. Un ulteriore dettaglio che potrebbe facilitare l’affare di calciomercato Inter e Roma è rappresentato dal fatto che entrambi i giocatori condividono lo stesso agente, il quale potrebbe agevolare una trattativa bilaterale.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BUCHANAN CON LE VALIGIE

Il calciomercato Inter è attivo anche in uscita. L’Inter si avvicina al mercato di gennaio senza l’intenzione di apportare grandi cambiamenti all’attuale rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tuttavia, alcuni giocatori con meno spazio in squadra attirano l’interesse di altri club. Tra questi, Tajon Buchanan, che ha recuperato dall’infortunio alla gamba subito in estate con la nazionale, ma finora ha accumulato solo 128 minuti di gioco distribuiti in cinque presenze.

Secondo il media canadese TSN, sulla scrivania del direttore sportivo Piero Ausilio sarebbero già arrivate all’Inter alcune offerte di calciomercato per il prestito dell’ex giocatore del Bruges fino a fine stagione. Le proposte provengono dalla Liga spagnola e dalla Premier League, anche se non da club di primo livello. Entrambe, però, offrirebbero al canadese un ruolo centrale e maggior continuità sul campo. Nonostante ciò, al momento è stato lo stesso Buchanan a rifiutare l’idea di un trasferimento temporaneo. Il giocatore preferirebbe rimanere a Milano per giocarsi le sue possibilità con Simone Inzaghi, ma se perdurasse la mancanza di spazio la partenza sarebbe inevitabile.

