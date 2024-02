Calciomercato Roma, le pagelle/ Voto 7, Baldanzi colpo di qualità. Capolavoro Viña

CALCIOMERCATO ROMA, GLI ACQUISTI: BALDANZI CILIEGINA SULLA TORTA

Il calciomercato della Roma in entrata è stato tra i migliori dell’intera Serie A. L’arrivo di Dean Huijsen su specifica richiesta di José Mourinho è stato un tentativo di aggiustare la situazione in difesa con quel poco che aveva a disposizione la società giallorossa. Tiago Pinto aveva pensato a Leonardo Bonucci, bocciato dalla tifoseria, e dunque ha preferito virare sul giovane olandese della Juventus in prestito secco.

Se fino al 29 gennaio è stato un mercato da calma piatta, gli ultimi tre giorni hanno visto una Roma scatenate nel chiudere i due colpi che hanno contraddistinto questa sessione invernale. Il primo in ordine cronologico è stato Angeliño, terzino di proprietà del Lipsia ma in forza quest’anno al Galatasaray. Un prestito importante in una zona di campo dove la squadra capitolina necessitava di un restyling. Infine, il possibile colpo di gennaio ovvero Tommaso Baldanzi. La stellina dell’Empoli classe 2003 è arrivato l’ultimo giorno utile per 10 milioni più eventuali bonus fino ad ulteriori 5 milioni con il club toscano che avrà un guadagno del 20% su un’eventuale futura rivendita.

CALCIOMERCATO ROMA, LE CESSIONI: VIÑA SALVATUTTO

Il calciomercato della Roma in uscita è stato svoltato da un cessione in particolare nonché l’unica dove i giallorossi hanno ricavato qualcosa. Ci riferiamo a Matías Viña, giocatore ormai ai margini della Roma da tempo e che ha bazzicato tra Bournemouth e Sassuolo nell’ultimo anno e mezzo. Dopo questi due prestiti in Premier League e Serie A, Tiago Pinto è riuscito a regalare una grande cessione nel suo ultimo mercato in giallorosso prima dell’addio.

Infatti, Matías Viña è tornato in Brasile per 8,1 milioni di euro più bonus. A riportare il terzino nel campionato verdeoro è stato il Flamengo con una cifra che in pochi a Roma avrebbe pensato di incassare, in particolar modo viste le prestazioni negative del classe 1997 durante il suo periodo nella Capitale. Viña era stato pagato nel 2021 ben 13 milioni. Altre cessioni importanti, più a livello di nomi che di cifre, sono state quelle in prestito di Marash Kumbulla al Sassuolo e Andrea Belotti alla Fiorentina.

PAGELLA ROMA, GIUDIZIO FINALE SUL CALCIOMERCATO: ULTIMI GIORNI ROVENTI

Il calciomercato della Roma è stato senza dubbio oltremodo soddisfacente. Chissà se con José Mourinho ancora al comando sarebbero arrivati Angeliño e Baldanzi, fatto sta che Tiago Pinto è riuscito a migliorare la difesa e regalare un colpo potenzialmente generazionale con uno dei giocatori italiani più promettenti in assoluto. E chissà se senza l’addio di Viña a 8 milioni la Roma avrebbe potuto investire nuovamente. Domande a cui non avremo risposta dato che in questo gennaio si è incastrato tutto alla perfezione in casa giallorossa.

Complimenti meritati per Tiago Pinto che si è dovuto adattare al cambio dell’allenatore che ha fatto subire variazioni al piano di mercato della Roma. Il passaggio dalla difesa a tre di Mourinho a quella a quattro di De Rossi ha obbligato Pinto ad abbassare l’urgenza di acquistare difensori centrali bensì di migliorare il ruolo di terzino e di aggiungere qualità alla trequarti. L’unico neo può essere la cessione di Belotti dato che è stata rinforzata una rivale e dato che il ritorno di Abraham potrebbe non essere dei migliori dopo il crociato. D’altronde però nel calciomercato bisogna azzardare e la Roma ha dimostrato di saperci fare. Voto 7.

