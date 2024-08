CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SPRINT PER KONÉ

Il calciomercato Roma ha piazzato il colpo a centrocampo. Dopo un lungo testa a testa con il Milan, i giallorossi sono riusciti a chiudere l’affare Manu Koné che già nella giornata di oggi verrà sottoposto alle visite mediche.

Scongiurando un altro caso Danso per i tifosi della Roma, difensore che dopo qualche problema proprio in occasione delle visite mediche si è visto saltare il trasferimento, Koné è pronto a vestire la casacca giallorosso a breve.

Il giocatore ormai da tempo aveva fatto sapere al Borussia Monchengladbach di non aver intenzione di continuare a giocare per il club bianconero e dunque, una volta terminato il suo impegno Olimpico concluso con la medaglia d’argento, aveva preso in considerazione solamente l’addio alla squadra tedesca.

La trattativa di calciomercato che ha portato Koné alla Roma però non è stata facile nonostante la volontà del calciatore. Questo perché il Milan aveva tentato e non poco il francese, ma alla fine la scelta del centrocampista è ricaduta sulla Roma che ha dimostrato più interesse a conti fatti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, I NOMI PER LA DIFESA

Il calciomercato Roma è ancora tutta da vivere. La difesa comincia ad essere un argomento di tendenza e c’è assoluto bisogno di un acquisto dopo la beffa Danso. I nomi nel mirino dei giallorossi sono Hummels e Bade del Siviglia.

Per il primo si tratta di trovare “solamente” l’intesa con l’entourage e il giocatore stesso dato che è svincolato. Mettiamo le virgolette perché la situazione non è così semplice come si può pensare, chiedere a Bologna che per settimane ha atteso una risposta dal giocatore.

Per Bade la dinamica è diversa: il calciatore è a tutti gli effetti un tesserato del Siviglia e dunque, oltre a convincere il difensore, va convinta anche la società spagnola che fin qui ha rifiutato un’offerta di circa venti milioni da parte dei capitolini secondo Sky.

A proposito di difensori, il terzino Karsdorp è stato svincolato dato che non faceva parte del progetto di De Rossi che era stato chiarissimo circa il suo futuro lontano dal Colosseo. Proprio in queste ultime ore, l’olandese è tornato in patria firmando per il PSV.

Chi invece saluta ma rimane in Italia è Bove. Le sirene tedesche del Francoforte non hanno attirato l’attenzione del giocatore tanto quanto quelle della Fiorentina che si è aggiudicata il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.