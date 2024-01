DIRETTA/ Fiorentina Inter video streaming tv: in 145 precedenti è vantaggio nerazzurro (28 gennaio 2024)

DIRETTA FIORENTINA INTER: I TESTA A TESTA

La diretta di Fiorentina Inter rappresenta un capitolo avvincente nella storia della Serie A, con 145 partite disputate tra queste due compagini. Con 34 vittorie, la Fiorentina ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, mentre l’Inter ha consolidato la sua posizione con 62 vittorie, riflettendo la sua tradizione vincente e dimostrando come nel corso degli anni sia stata una delle principali protagoniste del campionato. I pareggi, che ammontano a 49, sottolineano la tendenza degli incontri tra Fiorentina e Inter a essere spesso equilibrati.

Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Quote: occasione per Asllani e Frattesi! (Serie A, 28 gennaio 2024)

Questi pareggi non solo rivelano la competitività delle squadre, ma aggiungono suspense e incertezza ad ogni confronto, rendendo le partite ancora più avvincenti per i tifosi. Ogni vittoria della Fiorentina ha contribuito a creare momenti di orgoglio per i suoi sostenitori, che vedono nelle sfide contro l’Inter un’opportunità di dimostrare la forza della propria squadra anche contro un avversario più forte sulla carta. Allo stesso tempo, l’Inter ha spesso goduto del ruolo di favorita, consolidando la sua reputazione come una delle squadre più titolate del calcio italiano. (agg. Gianmarco Mannara)

Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Diretta tv: nessun dubbio su Lautaro-Thuram (27 gennaio 2024)

FIORENTINA INTER, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Fiorentina Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Fiorentina Inter sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

FIORENTINA INTER: I NERAZZURRI POSSONO ALLUNGARE!

Fiorentina Inter, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. L’incontro tra Fiorentina e Inter rappresenta un momento cruciale per le sorti del campionato e la corsa della Viola verso la Champions League. La squadra toscana arriva alla partita dopo la sconfitta per 3-0 contro il Napoli in Supercoppa Italiana, mentre gli uomini di Simone Inzaghi giungono al match freschi dalla vittoria in tale competizione contro gli azzurri. Per l’allenatore italiano, l’assenza per squalifica di Biraghi obbliga a modifiche nella formazione, con Parisi che prenderà il suo posto nella difesa a quattro, affiancando Faraoni, Milenkovic e Martinez Quarta.

DIRETTA/ Fiorentina Frosinone Primavera (risultato finale 1-1): pareggia Sene! (oggi 27 gennaio 2024)

Si prevede il ritorno dal primo minuto di Nico Gonzalez, affiancato da Ikoné e Bonaventura nella zona offensiva dietro a Beltran. Arthur e Duncan saranno confermati a centrocampo. La squadra di Simone Inzaghi deve affrontare un’emergenza a centrocampo, con le assenze di Calhanoglu e Barella. Asllani avrà l’opportunità di partire titolare come regista, mentre Frattesi agirà come mezz’ala accanto a Mkhitaryan. Il ritorno di Bastoni in difesa completterà il terzetto difensivo insieme ad Acerbi e Pavard, a protezione del portiere Sommer.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Inter, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. Risponderà l’Inter allenato da Simone Inzaghi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

FIORENTINA INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA