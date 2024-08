CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IN ARRIVO ABDULHAMID PER LA FASCIA

In casa Roma il calciomercato estivo sta portando alcune novità ed in attesa di scoprire quale sarà il destino di Paulo Dybala, i dirigenti stanno continuando a valutare alcuni elementi per potenziare l’organico a disposizione di mister De Rossi. Nello specifico, per quanto riguarda le corsie, il nome più gettonato in orbita romanista in questi giorni pare essere quello di Saud Abdullah Abdulhamid, difensore sotto contratto con l’Al-Hilal.

Venticinquenne saudita ex Al-Ittihad, Abdulhamid sarebbe, secondo i rumors, ormai ad un passo dal trasferimento nella Capitale e con il club di Trigoria dovrebbe firmare un contratto valido fino al giugno del 2028. Vestendo la maglia dell’Al-Hilal in carriera ha sin qui collezionato 5 reti in 120 apparizioni complessive ed è un giocatore della Nazionale maggiore saudita sin dal 2019.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CESSIONI PER SOLBAKKEN E PLAIA

In queste frenetiche ore di calciomercato la Roma ha completato due operazioni in uscita a cominciare dal passaggio di Ola Solbakken all’Empoli, come si legge sul sito ufficiale: “L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con l’Empoli per la cessione a titolo temporaneo di Ola Solbakken. Arrivato nella Capitale nel gennaio del 2023, ha collezionato 15 presenze e 1 gol in giallorosso. Tra il 2023 e il 2024, inoltre, ha giocato in Grecia con l’Olympiakos e in Giappone con l’Urawa Reds Diamonds. Il Club augura a Ola le migliori fortune per questa nuova avventura in Serie A.”

Oltre al norvegese, i giallorossi hanno anche lasciato partire Matteo Plaia ma in direzione Perugia, come si può leggere sul sito dei Grifoni: “AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con AS Roma per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Matteo Plaia. Il difensore classe 2006 è nato a Bruxelles e, dopo aver iniziato nello Spezia, è stato acquistato dalla Roma dove ha percorso tutta la trafila nel settore giovanile fino alla Primavera. Il 6 agosto scorso ha esordito con l’Italia Under 19. Benvenuto in biancorosso Matteo!”