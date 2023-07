CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ancora cessioni per Pinto, Karsdorp e Belotti con la valigia (6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MARATA-SCAMACCA, CHE COPPIA!

La Roma sta cercando di far decollare il suo calciomercato estivo, e il direttore sportivo Tiago Pinto sta lavorando duramente per reperire risorse attraverso le cessioni al fine di offrire cifre più consistenti per gli acquisti. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il club è Andrea Belotti, dopo una stagione deludente. Iacopo Mirabella, giornalista di Radio Romanista, ha confermato che non è da escludere una cessione per Belotti nonostante il rinnovo contrattuale, che è stato fatto in ottica di mercato visto che il giocatore non è in scadenza.

Il fatto che Belotti non abbia segnato molti gol in questa stagione pesa molto nella valutazione della sua performance. La situazione di Gianluca Scamacca sembra essere in stallo, con la possibilità che il giovane attaccante abbia rifiutato il Milan per favorire un possibile trasferimento alla Roma. Tuttavia, il West Ham sembra chiedere una cifra troppo alta per il giocatore. L’idea di calciomercato di avere Icardi, Scamacca e Belotti nella rosa della Roma potrebbe rappresentare un rischio, mentre l’opzione di formare una coppia con Morata e Scamacca potrebbe far sognare i tifosi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER KARSDORP RITORNO AL FEYENOORD?

Tra i giocatori in partenza, c’è anche Rick Karsdorp, che ha avuto dei dissapori con l’allenatore Mourinho nella scorsa stagione. Per ogni terzino che lascia il club, ce n’è uno nuovo che potrebbe arrivare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Feyenoord sarebbe vicino a cedere Geertruida al Lipsia. Il giovane laterale di Rotterdam è stato uno dei giocatori chiave della squadra olandese nelle ultime stagioni, e per questo motivo il direttore generale del Feyenoord, Dennis te Kloese, sta cercando già un sostituto di livello.

Secondo il portale olandese Voetbalzone, uno dei profili individuati è quello del difensore del Twente Joshua Brenet, ma tra i molti nomi monitorati dalla squadra olandese ci sarebbe anche Rick Karsdorp, terzino giallorosso. Questo sarebbe un vero e proprio ritorno a casa per Karsdorp, dato che i rapporti con Mourinho non si sono mai risanati dopo l’incidente dell’anno scorso a Reggio Emilia. Con i fondi provenienti dalla Champions League, il Feyenoord potrebbe seriamente valutare l’acquisto definitivo del terzino olandese. Dall’altra parte, considerando l’imminente arrivo del danese Kristensen, la Roma non avrebbe remore nel cedere il giocatore.











