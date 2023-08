CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Azmoun è arrivato! Lukaku suggestione ancora viva (25 agosto 2023)

La Roma si arricchisce di un nuovo attaccante, con l’iraniano Sardar Azmoun che ha fatto il suo arrivo nella Capitale questa sera. L’attaccante, ex Bayer Leverkusen, è atterrato a Ciampino poco prima delle 21 ed è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia giallorossa. Azmoun dovrà sottoporsi alle visite mediche di idoneità sportiva prima di firmare il contratto con il club. L’accordo con il Bayer Leverkusen è stato siglato in prestito con diritto di riscatto, con una cifra stimata tra i 12 e i 13 milioni di euro.

L’arrivo di Azmoun alla Roma è stato reso ufficiale questa mattina, dopo che il giocatore aveva avuto un colloquio con l’allenatore José Mourinho in una videochiamata. Il tecnico portoghese ha preso in considerazione diversi candidati per rafforzare il reparto offensivo e ha finalmente optato per Azmoun. Il calciatore classe ’95 si è mostrato entusiasta per questa nuova avventura: “Sono felice di essere qui – ha dichiarato Azmoun in iraniano – tifate Roma e tifate per me“. Dopo l’arrivo a Ciampino, il calciatore passerà la notte in hotel e domani mattina si sottoporrà alle visite mediche. È possibile che parte dei controlli possa essere completata già questa sera. Nel pomeriggio, invece, è in programma la prima visita a Trigoria, dove firmerà il suo nuovo contratto e incontrerà Mourinho e i nuovi compagni di squadra.

Nel frattempo, mentre il mercato di avvicina alla chiusura, continuano le voci riguardanti possibili ulteriori rinforzi per la squadra giallorossa. Romelu Lukaku, che non ha ancora trovato una nuova squadra, potrebbe essere una soluzione interessante per il reparto offensivo della Roma. Tuttavia, la trattativa con il Chelsea dovrebbe avvenire a determinate condizioni, come un prestito senza obbligo di acquisto e con parte dell’ingaggio pagato dal club inglese.

La possibilità di vedere Lukaku a Roma è stata discussa da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha sottolineato come la Roma stia cercando rinforzi in attacco e potrebbe essere interessata a Lukaku se le circostanze giuste si verificassero. In conclusione, il calciomercato della Roma si fa sempre più avvincente, con l’arrivo di Azmoun e le voci riguardanti possibili ulteriori acquisizioni per il reparto offensivo. Mourinho sta cercando di plasmare una squadra competitiva e gli ultimi giorni di mercato promettono ancora sorprese e colpi di scena.

