Calciomercato Roma news/ Bonucci arriva, Pellegrini parte? Verso un gennaio rovente! (oggi 21 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LEONARDO BONUCCI IDEA IN DIFESA

Il calciomercato Roma si annuncia particolarmente vivace a gennaio, sia in entrata sia in uscita. La società giallorossa, infatti, per rafforzare la difesa pensa a Leonardo Bonucci, che appena pochi mesi fa ha lasciato (male) la Juventus e la Serie A con destinazione Union Berlino in Bundesliga. Tuttavia i giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia a gennaio, visto l’infortunio di Smalling che ormai è diventato un “caso” con tempi biblici e la convocazione di N’Dicka per la Coppa d’Africa: il Corriere dello Sport scrive allora che proprio Leonardo Bonucci sembra un profilo adatto perché non avrebbe bisogno di ambientamento e possiede l’esperienza necessaria per un rapido inserimento.

Recentemente Leonardo Bonucci aveva detto a Marca che trasferirsi in Germania “è stato un grande cambiamento della mia vita, qui sono solo”, dal momento che la sua famiglia è rimasta a Torino. Certo, nemmeno Roma è vicinissima al capoluogo piemontese, però così Leo si riavvicinerebbe comunque, mentre l’Union Berlino potrebbe accettare il passaggio di Bonucci alla Roma poiché la squadra tedesca è in un momento difficile, fuori dalla Champions League e in lotta per la salvezza in campionato, mentre il difensore italiano ha raccolto appena nove presenze tra campionato e coppe, per 701 minuti complessivi. Le alternative potrebbero essere Arthur Theate del Rennes e Pablo Marì, che però il Monza cederebbe solo per quattro milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LORENZO PELLEGRINI VERSO L’ARABIA?

Se Leonardo Bonucci infiamma il calciomercato Roma in entrata, naturalmente il nome del capitano Lorenzo Pellegrini sarebbe la “bomba” in uscita, perché il centrocampista potrebbe salutare la Roma nella prossima finestra di calciomercato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di riflessioni in corso da parte del capitano giallorosso dopo che il suo entourage ha ricevuto diverse chiamate dall’Arabia Saudita, con la possibilità quindi di trasferirsi nella Saudi Pro League già il prossimo mese, o al massimo a giugno, dopo aver rifiutato in estate.

Lorenzo Pellegrini sta valutando questa possibilità. Il capitano della Roma è stato frenato anche da un infortunio nella prima parte di stagione e ha attraversato diversi momenti complicati: in campo incide poco e il feeling coi tifosi della Roma è ai minimi storici. Inoltre, il suo ingaggio da oltre cinque milioni di euro netti a stagione pesa, ma non per i club arabi, che sarebbero pronti a mettere sul piatto molti più soldi per convincerlo a dire sì a una svolta drastica nella sua carriera. Il contratto fino al 30 giugno 2026 mette comunque la Roma in una buona posizione di forza, per il cartellino del suo capitano potrebbe chiedere circa 25 milioni di euro.











