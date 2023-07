CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ibanez e Zalewski, chi sacrificare? Morata, occhio all’Arabia (21 luglio 2023)

La Roma si trova di fronte a una seconda fase di calciomercato in cui le esigenze tecnico-finanziarie e gli accordi con l’UEFA sono decisivi per il futuro della squadra. Per poter finanziare gli acquisti necessari a rinforzare il centrocampo e il reparto degli attaccanti, il club capitolino deve procedere con alcune cessioni. Uno dei principali obiettivi di calciomercato in uscita era Roger Ibanez, valutato dalla Roma intorno ai 30 milioni di euro, ma finora non si è manifestato alcun interesse da parte di altre squadre. Di conseguenza, Mourinho è incline a considerarlo come quinto centrale, anche perché Kumbulla tornerà a inizio 2024 e Kristensen può essere una valida alternativa.

Calciomercato Roma News/ Passi avanti per Renato Sanches, Pellegrini giura fedeltà (oggi 20 luglio 2023)

Altri giocatori che potrebbero essere sacrificati per fare cassa sono Rick Karsdorp e Leonardo Spinazzola, quest’ultimo seguito ancora dai sauditi dell’Al Shabab. La scadenza del contratto di Spinazzola tra meno di dodici mesi potrebbe spingere la Roma a valutare l’opportunità di una cessione. Un altro giovane talento a rischio di partenza è Nicola Zalewski, sul quale si sono mosse squadre di Premier League e Bundesliga. Nonostante il valore stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro, la Roma al momento non ha intenzione di cederlo, ma potrebbe valutare l’opzione se dovesse rendersi necessario per raggiungere gli obiettivi finanziari.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Renato Sanches, il PSG dice sì al prestito. E Scamacca... (20 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MORATA SFUGGE?

Nel frattempo, sul fronte Alvaro Morata, le cose potrebbero complicarsi improvvisamente. L’Al Shabab, club dell’Arabia Saudita, è interessato all’attaccante spagnolo e al belga Yannick Carrasco dell’Atletico Madrid, che sembrano destinati a una nuova sfida. Il principe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, dirigente dell’Al Shabab, ha confermato l’intenzione di acquistare i due giocatori e ha dichiarato che c’è la volontà di concludere queste trattative il prima possibile.

“Sì, abbiamo fatto un’offerta per Morata e speriamo di chiudere questa trattativa il prima possibile. Per quanto riguarda Carrasco, l’intenzione del giocatore di unirsi all’Al Shabab“ le dichiarazioni del principe e se l’affondo dovesse arrivare, anche l’Inter uscirebbe dalla corsa per Morata. La Roma si trova quindi a un bivio cruciale, dovendo bilanciare le esigenze finanziarie con la necessità di rinforzare la squadra per la prossima stagione. La direzione che il club prenderà nelle prossime settimane sarà decisiva per plasmare il futuro del team e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Calciomercato Roma News/ Scamacca è più vicino, suggestione Nico Dominguez (oggi 19 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA