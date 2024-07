CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ C’è fiducia per Le Fée. Occhi su Sergio Gomez (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MARATONA PER AVERE LE FÉE…

Il calciomercato della Roma deve ancora entrare nel vivo, con il Responsabile dell’Area Tecnica, Florent Ghisolfi, intenzionato a rafforzare il centrocampo con un paio di acquisti. Uno dei nomi più caldi in questi giorni è quello di Enzo Le Fée, centrocampista del Rennes di 24 anni. Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, la trattativa con il club francese è in corso. Le Fée ha già raggiunto un accordo con la Roma e attende che i due club trovino l’intesa.

Frederic Massara, nuovo direttore sportivo del Rennes, chiede 20 milioni di euro, mentre la Roma è arrivata a offrire 15 milioni, Gianluca Di Marzio ha riportato un aumento della fiducia per la conclusione dell’affare di calciomercato. Il Corriere dello Sport scrive che il giocatore è convinto della destinazione e non vede l’ora di trasferirsi a Roma per iniziare una nuova avventura. Le Fée ha già comunicato a Massara la sua volontà di vestire la maglia giallorossa e presto lo dirà anche al suo allenatore. Ghisolfi e Le Fée si sono già incontrati in passato, quando il giocatore militava nel Lorient e Ghisolfi era il vice allenatore.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UN RINFORZO DAL CITY?

Il calciomercato della Roma continua a cercare rinforzi per le fasce, un reparto che ha sofferto molto nella scorsa stagione. Per la corsia sinistra, il nome più caldo è quello di Sergio Gomez, terzino classe 2000 del Manchester City. Nell’ultima stagione, Gomez non è riuscito a guadagnarsi la fiducia di Guardiola, ottenendo solo 48 minuti di gioco in campionato. Secondo quanto riportato dagli spagnoli di ‘Relevo‘, la Roma sarebbe in pole position per assicurarsi il giocatore, superando l’altra pretendente, la Real Sociedad.

La Roma nel frattempo ha ufficializzato l’acquisto di Aboubacar Sangaré, difensore esterno classe 2007 proveniente dal Levante. Conosciuto come Buba Sangaré, il giovane talento è ora parte del club giallorosso. Sangaré si unirà alla rosa della Primavera e sarà anche a disposizione di Daniele De Rossi per la prima squadra, considerato un elemento estremamente talentuoso a livello europeo e che in passato era stato anche nel mirino del Milan per un eventuale approdo in Serie A.











