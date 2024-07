CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Berenguer idea a parametro zero. Piace Busio del Venezia (2 luglio 2024)

.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UN ESTERNO DALLA SPAGNA

Il calciomercato della Roma continua ad andare a caccia di un esterno offensivo che possa fare al caso di Daniele De Rossi. Dopo l’idea Federico Chiesa, per la quale i giallorossi restano sempre alla finestra, e Riquelme dell’Atletico Madrid, spunta un nome nuovo lanciato dal quotidiano Leggo e rimbalzato anche da alcune fonti della stampa spagnola. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Roma sta considerando Alex Berenguer come possibile rinforzo di calciomercato.

L’esterno sinistro, già noto per la sua esperienza con il Torino, rappresenterebbe un’opportunità di mercato essendo appena diventato svincolato dall’Athletic Bilbao. Nella scorsa stagione con il club basco, Berenguer ha disputato 41 partite, accumulando 1.959 minuti in campo, durante i quali ha segnato 8 gol e fornito 4 assist in tutte le competizioni. A 28 anni lo spagnolo non disdegnerebbe di certo un ritorno in Serie A e la Roma ci sta pensando, trovando un’alternativa a costo zero a obiettivi difficili da raggiungere.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BUSIO IDEA PER IL CENTROCAMPO

Per il centrocampo il calciomercato della Roma potrebbe accendersi su un nome a sorpresa. La Roma ha avviato contatti con il Venezia per Gianluca Busio, centrocampista statunitense che ha giocato un ruolo fondamentale nella promozione dei lagunari in Serie A. Il mediano, noto per la sua versatilità e il suo apporto in campo, è diventato un obiettivo concreto per i giallorossi per portare forza al reparto mediano, secondo quanto riportato in esclusiva da Sportface.

I dirigenti della Roma hanno quindi richiesto informazioni al club veneziano riguardo a Busio, uno dei pilastri della squadra di Vanoli nella stagione appena conclusa, durante la quale ha collezionato 37 presenze su 38 partite nella regular season e ha segnato 7 gol, aggiungendo altre 4 presenze nei playoff. Busio, nato nel 2002, ha già esperienza in Serie A grazie alla sua stagione con il Venezia nel 2021/2022. Resta da vedere se la trattativa prenderà velocità nei prossimi giorni e se alla fine l’affare verrà concluso.

