CALCIOMERCATO ROMA NEWS: CHIESA PISTA APERTA!

Il calciomercato della Roma non ha intenzione di fermarsi e Federico Chiesa potrebbe essere il clamoroso colpo che si aggiunge a Le Fée, Soulé e Dobvyk. L’opzione di portare l’esterno della Juventus nella Capitale è allettante, dato che il giocatore non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta. Infatti, l’ex tecnico del Bologna non lo ha schierato nell’amichevole contro il Brest, sottolineando la necessità per Chiesa di trovare una nuova squadra. L’agente del giocatore è in contatto con diversi club, tra cui la Roma, che a giugno sembrava la favorita per ingaggiarlo.

Daniele De Rossi ha espresso chiaramente la necessità di esterni d’attacco dopo la partita contro l’Olympiacos, manifestando apprezzamento per Federico Chiesa, anche con un like su Instagram. Sebbene il primo rifiuto di Chiesa a trasferirsi a Trigoria non sia stato ben accolto, Ghisolfi potrebbe riaprire la trattativa. Il valore del giocatore è diminuito a seguito dello strappo definitivo con la Juventus. Ora, i bianconeri potrebbero accettare un’offerta di 15 milioni. Tuttavia, il nodo rimane l’ingaggio.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PER BELLANOVA SERVE UNO SCATTO

Il calciomercato della Roma è ancora alla ricerca di un terzino destro, con Raoul Bellanova che rimane uno dei principali candidati. I colloqui con il Torino sono stati ripresi dopo un primo contatto all’inizio dell’estate, quando le parti non riuscirono a trovare un accordo a causa delle elevate richieste di Cairo. La Roma sta valutando anche altri nomi, con Pubill e Assignon tra i favoriti.

La pista sembrava essersi raffreddata, ma recentemente c’è stata una leggera riapertura nei negoziati. Il prezzo iniziale richiesto per Bellanova, di 20 milioni, potrebbe essere abbassato grazie all’inserimento di contropartite tecniche come Bove o Zalewski. Sebbene il giocatore sia interessato a una nuova avventura, la Roma non sembra essere una destinazione imminente per lui, in quanto manca ancora la chiamata decisiva per stabilire una base concreta per l’intesa.

