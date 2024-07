CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DOBVYK PIÙ VICINO!

Il calciomercato Roma accelera i tempi per assicurarsi Artem Dovbyk, ormai a un passo dal diventare il nuovo centravanti giallorosso. L’attaccante ucraino, protagonista della scorsa stagione con il Girona, ha espresso chiaramente il suo desiderio di trasferirsi nella Capitale, respingendo con fermezza l’interesse dell’Atletico Madrid. Gli sviluppi recenti sono incoraggianti per Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi. Dovbyk, infatti, non ha preso parte all’amichevole tra Girona ed Espanyol, restando in panchina durante l’incontro tenutosi al Torremirona Sport Center di Navata, Spagna.

Il giocatore ha già raggiunto un accordo economico con il club giallorosso per un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti più bonus per stagione. Il prossimo passo per la Roma è raggiungere un accordo con il Girona. I giallorossi hanno messo sul piatto un’offerta di 32 milioni di euro più 4 milioni di bonus, per convincere i catalani a cedere il loro bomber, che ha segnato 25 gol nella scorsa stagione. Manca solo l’ultimo via libera del Girona, dopo che l’agente del giocatore ha fatto capire come Dobvyk ormai voglia solo la Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: INIZIA L’ERA DI SOULÉ

Per il calciomercato Roma è arrivata intanto la fumata bianca per Matias Soulé; ha prevalso nel suo desiderio di trasferirsi alla Roma, battendo la resistenza della Juventus a cederlo. Il giovane argentino, che aveva espresso la sua preferenza per la capitale, è sbarcato a Fiumicino domenica, con visite mediche programmate per oggi. A Roma ritroverà gli amici Dybala e Paredes, con cui ha mantenuto contatti frequenti e che ha visitato durante il suo prestito al Frosinone nella passata stagione.

Durante il mercato di gennaio, Soulé aveva rifiutato un’offerta sostanziosa dall’Arabia Saudita, dimostrando che la sua priorità era continuare a giocare ad alti livelli piuttosto che l’aspetto economico. La trattativa di calciomercato tra Juventus e Roma si è risolta rapidamente una volta che i bianconeri hanno accettato la richiesta di Soulé. L’accordo prevede un trasferimento per 26 milioni di euro più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 2 milioni più difficili da ottenere, oltre a una percentuale del 10% sulla futura cessione del giocatore che andrà alla Juventus.