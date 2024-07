CALCIOMERCATO ROMA: CACCIA AL TERZINO, DA ASSIGNON A PUBILL

Matias Soulé potrebbe sbarcare già nelle prossime ore a Roma: visto che è stato raggiunto un accordo totale con la Juventus, l’esterno offensivo non ha preso parte all’amichevole dei bianconeri con il Norimberga, quindi già oggi potrebbe arrivare nella Capitale. Ma il calciomercato Roma non si ferma qui, perché si sta cercando di accelerare per Artem Dovbyk del Girona, visto che c’è da rinforzare l’attacco dopo l’addio di Romelu Lukaku, e si lavora per un terzino destro.

Per il Corriere dello Sport sono due le piste: la prima porta a Lorenz Assignon del Rennes, club con cui la dirigenza giallorossa ha chiuso l’affare Le Fée, ma il giocatore piace anche all’Aston Villa, che tra l’altro non vuole inserire Karsdorp nell’operazione. C’è poi da tener presente che la richiesta è di 11 milioni di euro. L’alternativa del calciomercato Roma è Marc Pubill dell’Almeria che però piace anche a Bologna e Newcastle: pare che siano stati già presi contatti con l’agente del calciatore, la cui valutazione si aggira su cifre di poco inferiori ai 10 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA: DOVBYK RESPINGE L’ASSALTO DELL’ATLETICO MADRID

Dovbyk ha già espresso la sua preferenza per la Roma: secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, l’attaccante ha già comunicato all’Atletico Madrid di voler indossare la maglia giallorossa e che non è interessato a una loro offerta. Del resto, con il club capitolino è stato raggiunto già un accordo economico, mentre si continua a trattare col Girona per arrivare a un’intesa: l’offerta della Roma è di 32 milioni di euro più bonus. Secondo l’esperto di calciomercato, da domani ogni giorno sarà buono per poter raggiungere l’accordo totale.

Il Messaggero ha aggiunto un retroscena su questo affare del calciomercato Roma, spiegando che il giocatore ucraino sarebbe arrivato a non rispondere alle chiamate di Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid che lo avrebbe cercato telefonicamente per convincerlo ad accettare l’offerta del suo club, ma ciò confermerebbe la presa di posizione netta di Dovbyk. E come se non bastasse ci sarebbe pure un indizio social: come vi abbiamo raccontato, avrebbe iniziato a seguire Daniele De Rossi su Instagram.