CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Doppietta Paredes-Sanches. Nuovo tentativo per Marcos Leonardo (15 agosto 2023)

Movimentata giornata di calciomercato per la Roma, che ha visto importanti sviluppi nelle trattative in corso. La squadra capitolina è stata al centro delle negoziazioni per l’arrivo di nuovi centrocampisti dal PSG, segnando una chiusura doppia che ha coinvolto Leandro Paredes e Renato Sanches. Entrambi i giocatori sono attesi oggi nella capitale e sono attesi all’aeroporto di Ciampino alle 12, per un Ferragosto che potrebbe vedere diversi tifosi romanisti andare ad accogliere i nuovi innesti,

La trattativa di calciomercato della Roma per Paredes si è conclusa a titolo definitivo, con un accordo che comprende anche circa 4,5 milioni di bonus. Nel caso di Renato Sanches, invece, si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Il prestito avrà una durata di un anno con l’opzione di rendere l’acquisto obbligatorio in base alle presenze del giocatore (si parla del 60% complessivo rispetto alle partite totali che i giallorossi disputeranno). Questi movimenti nel reparto di centrocampo segnano un passo avanti importante nella strategia di calciomercato della Roma dopo molti giorni di stallo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MARCOS LEONARDO PISTA ANCORA APERTA

Tuttavia, la dirigenza non si è fermata qui e continua a lavorare sulla questione dell’attaccante. Duvan Zapata è ancora in cima alla lista dei desideri, con il club giallorosso che avrebbe raggiunto un’intesa di base con l’Atalanta per un prestito con obbligo di riscatto al 50% delle presenze del giocatore. Nonostante l’accordo di massima, il colombiano sta riflettendo sulla situazione e cerca garanzie aggiuntive prima di confermare il passaggio. Nel frattempo, la situazione di Marcos Leonardo, legato al Santos, continua a essere incerta.

Nonostante le offerte presentate, il giovane giocatore non sembra disposto a tornare agli allenamenti. Il nuovo direttore generale Gallo ha sottolineato che se la situazione non si risolve presto, il club potrebbe valutare azioni legali. Nel frattempo, Marko Arnautovic ha deciso di fare ritorno all’Inter per una cifra totale di 10 milioni di euro, mentre Alvaro Morata sembra destinato a rimanere all’Atletico Madrid. L’attenzione si è anche focalizzata su Dybala che ha salutato Nemanja Matic con un messaggio positivo sui social, mentre il centrocampista serbo ha ufficialmente firmato per il Rennes.











