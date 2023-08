Calciomercato Roma News/ Offerta per Zapata, per il centrocampo rispunta Leandro Paredes (12 agosto 2023)

Calciomercato Roma, le ultime news: passi avanti per Zapata, ma ci sarebbero ancora distanze da colmare

Duvan Zapata accende il calciomercato della Roma. Il club giallorosso sta lavorando al centravanti di proprietà dell’Atalanta e avrebbe già presentato un’offerta alla Dea. Sul piatto, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un’offerta da 1 milione di euro per il prestito oneroso più 6-7 di obbligo di riscatto condizionato alle presenze, più alcuni bonus legati al rendimento. Al momento tuttavia ci sarebbero ancora delle distanze tra la Roma e l’Atalanta, quindi Tiago Pinto potrebbe riprovarci con una nuova offerta.

Calciomercato Roma, news/ Accordo ad un passo per Zapata! Di Livio: "Se sta bene..." (12 agosto 2023)

Sono ore decisive per il calciomercato della Roma e per la ricerca dell’attaccante che dovrà rimpiazzare Tammy Abraham. Duvan Zapata resta il candidato principale, ma bisogna arrivare ad una quadra coi nerazzurri che lecitamente puntano a massimizzare la cessione dell’ex Sampdoria. Il calciatore, dal canto suo, ha già dato la disponibilità al trasferimento nella capitale. Sarebbe una sfida affascinante per rilanciarsi dopo una stagione decisamente deludente e al di sotto dei suoi standard.

Diretta Partizani Roma/ Risultato live, streaming video tv: giallorossi a Tirana (12 agosto 2023)

Calciomercato Roma, le ultime news: Paredes idea suggestiva e non impossibile

La Roma lavora anche ai rinforzi per il centrocampo in questo calciomercato. I giallorossi devono trovare un tassello all’altezza della situazione, per sostituire Nemanja Matic e secondo quanto riferisce calciomercato.it, la Roma starebbe trattando col Paris Saint-Germain il ritorno di Leandro Paredes. I capitolini vorrebbero portare il calciatore in giallorosso a titolo definitivo, considerando che coi parigini è in scadenza di contratto nel giugno 2024.

Per arrivare al centrocampista argentino la dirigenza romanista potrebbe dover pagare un indennizzo, che includa eventualmente bonus e percentuali su future rivendite. Nel frattempo, con l’ex centrocampista della Juventus si cerca l’intesa sulla base di un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Idea suggestiva e di certo non impossibile quella di rivedere Leandro Paredes alla Roma.

As Roma, Follieri: "Presentata offerta per acquisizione"/ Friedkin smentisce ma l'imprenditore lo sbugiarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA