CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dybala chiama De Paul. Bonucci-Cuadrado colpi a 0? (11 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ECCO TUTTE LE INCOGNITE GIALLOROSSE

La Roma è al lavoro sul calciomercato estivo con l’obiettivo di potenziare la propria rosa e migliorare il rendimento offensivo della squadra guidata da José Mourinho. Uno dei principali obiettivi del tecnico portoghese è Rodrigo De Paul. Nella scorsa stagione, la Roma ha avuto difficoltà a esprimere un calcio di qualità e a trovare la via del gol. Oltre all’attaccante Gianluca Scamacca, che ha già dato la sua disponibilità alla Roma, i giallorossi stanno cercando qualità anche a centrocampo. Il profilo individuato e molto apprezzato da allenatore, dirigenza e tifosi è quello di Rodrigo De Paul, attualmente in forza all’Atletico Madrid ma con esperienza nella Serie A ai tempi dell’Udinese.

Il centrocampista argentino classe 1994 rappresenta un mix di quantità e qualità, contribuendo con gol e assist, oltre ad avere una notevole esperienza internazionale con l’Atletico Madrid e la nazionale argentina, con cui ha vinto la Coppa del Mondo insieme a Paulo Dybala, che è anche uno dei suoi sponsor per portarlo nella Capitale. L’Atletico Madrid chiede almeno 40 milioni di euro per lasciar partire l’argentino, una cifra al di fuori delle possibilità economiche dei giallorossi. La Roma sta valutando un possibile prestito con diritto o obbligo di riscatto, cercando anche di includere il difensore Ibanez, che in passato ha suscitato interesse da parte dell’Atletico Madrid. Tuttavia, sarà necessario uno sforzo anche da parte del calciatore stesso, che dovrebbe rinunciare ai 6 milioni di euro che percepisce attualmente a Madrid.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOPPIO COLPO CON GLI EX JUVE?

Recenti voci di calciomercato hanno riportato che la Juventus avrebbe offerto alla Roma il difensore centrale Leonardo Bonucci, esperto difensore che sembra non rientrare più nei piani della squadra bianconera e potrebbe cercare nuove esperienze nelle prossime settimane. Si è anche parlato di un’offerta dalla Lazio per il giocatore. Resta da capire se i giallorossi valuteranno l’arrivo di questo difensore centrale della nazionale italiana, che apporterebbe ulteriore qualità e sicurezza alla retroguardia di Mourinho.

Tuttavia, Bonucci non è l’unico giocatore della Juventus che potrebbe approdare nella Capitale. La Roma sta valutando anche Juan Cuadrado, terzino destro che è diventato svincolato dopo non aver rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora. Il colombiano rappresenterebbe un profilo interessante per le fasce laterali della squadra giallorossa, grazie alla sua tecnica, esperienza e anche agli aspetti economici. Cuadrado arriverebbe a parametro zero e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di disputare ancora alcune stagioni ad alti livelli nella Serie A.

