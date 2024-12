DIRETTA ROMA PARMA, VINCERE PER ALLONTANARSI DALLE RETROVIE

Si torna in campo domenica 22 dicembre 2024 alle ore 12:30 presso lo Stadio Olimpico per la diretta Roma Parma. Nel lunch match di questo turno pre-natalizio di campionato i giallorossi hanno un forte bisogno di fare punti così da riscattare il brutto KO rimediato in trasferta nella scorsa giornata in casa del Como dopo aver comunque già ritrovato il successo avendo battuto in Coppa Italia la Sampdoria nella Capitale lo scorso mercoledì. Il dodicesimo posto con sedici punti conquistati non è affatto di buon gradimento per la squadra di mister Ranieri, quasi costretta a vincere per riavvicinarsi alla zona europea e restare lontana dalle retrovie.

I ducali non stanno a loro volta vivendo un buon periodo essendo stati sconfitti di recente non solo dall’Inter ma anche e soprattutto dall’Hellas Verona, capace di sorprenderli al Tardini. La quindicesima posizione in graduatoria preoccupa i gialloblu che hanno sin qui ottenuto quindici punti esattamente come il Como e lo stesso Verona e distanto in ogni caso un solo punto dal Cagliari, in zona retrocessione. In caso di successo esterno, il Parma potrebbe dunque addirittura scavalcare la Roma.

ROMA PARMA INFO DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vuoi vedere la diretta Roma Parma ovunque di trovi senza dover andare per forza allo Stadio Olimpico? Allora sarà necessario possedere un abbonamento a DAZN che trasmetterà l’evento in streaming attraverso le consuete modalità di fruizione del servizio.

ROMA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Roma Parma possiamo evidenziare che mister Ranieri ha in dubbio Hummels, per febbre, e Cristante, infortunato ad una caviglia, ma il modulo impiegato dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Svilar, Mancini, Hermoso, Ndicka, Abdulhamid o Celik, Koné, Paredes al posto di Pisilli, Angelino, Saelemaekers, Dybala, che dovrebbe essere favorito su Pellegrini, e Dovbyk.

Sempre privo di Osorio, Circati, Estevez, Bernabé, Kowalski ed anche Charpentier, mister Pecchia dovrebbe ricorrere al 4-2-3-1 con Suzuki, Hainaut, Leoni, Delprato, Valeri, Sohm, Keita; Man, Hernani oppure Mihaila con Cancellieri a supporto del centravanti Bonny.

ROMA PARMA, LE QUOTE

Se si guarda alle quote offerte dai bookmakers la diretta Roma Parma dovrebbe avere un unico esito vedendo appunto i giallorossi come candidati principali per la vittoria dell’incontro. Il pronostico dell’esito finale è dunque favorevole ai padroni di casa visto l’1 pagato a solo 1.50 da Snai che offre invece il successo dei ducali addirittura a 6.25. Va poi preso in considerazione anche il pareggio, con l’x dato a 4.25 sebbene entrambe le compagini non concludano una gara in parità ormai da diversi impegni.