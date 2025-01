CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ACCORDO AD UN PASSO PER RENSCH

Il calciomercato Roma sembra finalmente fare sul serio per un nuovo terzino destro e avrebbe messo nel mirino l’olandese Devyne Rensch di proprietà dell’Ajax ma con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. I giallorossi, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbero già raggiunto l’accordo con il giovane olandese ma non sono ancora riusciti a convincere l’Ajax che chiede una cifra intorno ai 10 milioni di euro per liberare Rensch già in questa sessione di calciomercato. Il calciomercato Roma, fino ad ora, non si è mai spinto oltre i 5 milioni di euro ma nei prossimi giorni si potrebbe trovare il giusto compromesso con l’aggiunta di qualche bonus per accorciare la distanza tra i due club. Il classe 2003, nonostante tutto, sembra aver scelto la Roma e, se non si dovesse concretizzare il passaggio a gennaio, si unirà ai giallorossi all’inizio della prossima stagione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL GENOA SOGNA SOULÉ

Non c’è solo un discorso di giocatori in entrata per il calciomercato Roma che deve risolvere anche diverse soluzioni in uscita per consegnare a Ranieri una squadra completa e libera da ogni tipo di problematica che potrebbe condizionare la stagione. Uno dei più grossi rimpianti di questo inizio stagione si chiama Matias Soulé e potrebbe già lasciare in questa sessione di mercato in cerca di minutaggio e continuità per non sprecare il talento dimostrato con la maglia del Frosinone. L’esterno argentino è arrivato in estate dalla Juventus per una cifra intorno ai 25 milioni di euro ma non ha mai inciso con la maglia della Roma e, adesso, non sta neanche trovando minutaggio dopo aver messo a segno una sola rete nelle undici partite giocate con i giallorossi. Su di lui è forte l’interesse del Genoa di Vieira che non ha mai sostituito Gudmundsson e sta cercando un attaccante di qualità che possa giocare di fianco ad Andrea Pinamonti per provare a centrare la salvezza. L’idea del club ligure è quella di allestire una trattativa con la base di un prestito e l’eventuale aggiunta di un riscatto in favore dei rossoblù che possa far rientrare, almeno parzialmente, la spesa della Roma in estate.